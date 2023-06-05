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У міноборони України прокоментували події на Бєлгородщині

Валерій Сааков
19 хв. тому

Ускладнення внутрішньополітичної ситуації в Бєлгородській області є прогнозованим, переконані в міноборони України. Водночас у Києві наголошують, що спостерігатимуть за ситуацією в російському регіоні.

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Руйнування в Шебекіно Бєлгородської області
Руйнування в Бєлгородській областіФото: TASS/dpa/picture alliance

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи події в Бєлгородській області РФ, зазначила, що ускладнення там внутрішньополітичної ситуації є прогнозованим, і воно посилюватиметься, оскільки росіяни продовжують вести війну. Таку думку Маляр висловила в понеділок, 5 червня, в ефірі національного телемарафону.

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"У РФ ускладнення внутрішньополітичної ситуації прогнозоване. Не може суспільство так довго приймати те, що відбувається, або так довго мовчати. Це не може влаштовувати, (...), більшу частину росіян, тому що ця війна руйнує не тільки Україну, а й РФ. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається. Зрозуміло, що ситуація буде ускладнюватися, оскільки росіяни не полишають своїх планів воювати тут, а відповідно, вони ускладнюють ситуацію у своїй країні", - сказала Маляр, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

Ганна Маляр
Ганна МалярФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Як повідомлялося, 1 червня легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" (РДК) заявили про те, що перебувають на українсько-російському кордоні й мають намір просуватися на територію РФ.

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Перед цим - 22 травня - стало відомо, що легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" проводять операцію в Бєлгородській області РФ. 24 травня вони заявили, що операція в Грайворонському районі Бєлгородської області РФ пройшла успішно, і її мети було досягнуто.

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