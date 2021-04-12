 У Міннесоті шеф поліції звільнився після загибелі афроамериканця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2021

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Новини

У Міннесоті шеф поліції звільнився після загибелі афроамериканця

Шеф поліції міста Бруклін-Сентер у Міннесоті звільнився після того, як у місті афроамериканець був застрелений поліцейськими.

Національні гвардійці в місті Бруклін-Сентер

Національні гвардійці в місті Бруклін-Сентер

Загибель 20-річного афроамериканця в місті Бруклін-Сентер у штаті Міннесота призвела до кадрових змін серед правоохоронців. Причетна до трагічної події поліцейська подала письмове прохання про відставку, повідомив мер Майк Елліот у вівторок, 13 квітня. Свою посаду залишив і начальник місцевої поліції.

Нагадаємо, що 11 квітня поліцейські в Бруклін-Сентер зупинили автомобіль для перевірки. Після перевірки особи водія виявилося, що на його ім'я виписаний ордер на арешт. Правоохоронці спробували затримати чоловіка. За даними поліції, поліцейська помилково вихопила замість електрошокера вогнепальну зброю. Водій - Донті Райт - був поранений, але автомобіль рухався ще кілька кварталів, доки не врізався в іншу машину.

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Райт загинув на місці, а його загибель викликала протести, в яких узяли участь сотні осіб. Президент США Джо Байден закликав учасників акцій до спокою.

Тим часом близькі загиблого закликали взяти під варту жінку, яка стріляла в Райта. Його родичі організували пресконференцію разом з рідними Джорджа Флойда, чия загибель при затриманні в Міннеаполісі в травні 2020 року викликала в США та інших країнах світу серію масових протестів проти расизму та поліцейського насильства.

  • Протестувальники у Парижі

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Париж: протест на Марсовому полі

    Кілька днів тому французька поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ, а заявки на проведення акцій у суботу біля Ейфелевої вежі та перед посольством США були відхилені. Попри це десятки тисяч все одно вийшли на вулиці Парижа та інших міст у Франції та протестували проти расизму. Адже проблема поліцейського насильства щодо чорношкірих відома і Франції.

  • Протесту и бельгійському Льєжі

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Льєж: демонстрація попри заборону

    У минулому Бельгія також - колоніальна держава: нинішня Демократична Республіка Конго була приватною власністю короля Леопольда ІІ, від імені якого там був запроваджений режим расистської диктатури. У 1908 році він продав цю територію Бельгії, колонією якої вона була до 1960-го. У Брюсселі, Антверпені та Льєжі відбулись масові демонстрації проти расизму попри заборони через коронавірус.

  • Демонстрація у Мюнхені

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Мюнхен: різнокольорова Баварія

    Одна з найбільших демонстрацій в Німеччині відбулась у Мюнхені - тут зібрались понад 30 тисяч людей. Численні протести пройшли також у Кельні, Франкфурті та Гамбурзі. У Берліні поліція була вимушена змінити рух транспорту навколо Александерплатц, оскільки на площі зібралась величезна кількість протестувальників.

  • Віденські протестувальники

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Відень: 50 тисяч проти расизму

    У столиці Австрії уже у п'ятницю, за даними поліції, на вулиці вийшли 50 тисяч людей. Ця демонстрація стала однією з найбільших за минулі роки, на які припадають і масові протести австрійців у 2019 році під час скандалу навколо відео з Ібіци, котре розвалило тодішню правлячу коаліцію і спричинило позачергові парламентські вибори.

  • Протести у Софії

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Софія: сотні противників расизму

    Як і в багатьох інших європейських країнах, влада Болгарії не дала згоду на протести через карантинні обмеження. Попри це на вулиці Софії вийшли сотні людей. Вигукуючи останні слова Флойда "Я не можу дихати", вони висловлювали протест расизму у болгарському суспільстві.

  • Турін: протести на тлі епідемії COVID-19

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Турін: протести на тлі епідемії COVID-19

    Ця жінка з італійського Туріна причепила протестний слоган "Black lives matter in Italy too" ("Чорні життя мають значення так само в Італії") на захисну маску, яку населення країни досі повинно носити через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Акції протесту проти расизму, що пройшли, зокрема, в Мілані та Римі, можна сміливо назвати найбільшими публічними акціями від початку епідемії.

  • Лісабон: Дійте зараз!

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Лісабон: "Дійте зараз!"

    "Act now" ("Дійте зараз") - написано на транспаранті протестувальників у столиці Португалії Лісабоні. Хоч акцію й не було погоджено з владою, поліція не чіпала її учасників. Поліцейське насильство щодо чорношкірих - не виняток і для Португалії. Коли внаслідок одного з таких інцидентів в січні 2019 року на вулиці спонтанно вийшли сотні людей, поліція застосувала проти них гумові кулі.

  • Мехіко: Флойд ті Лопес

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Мехіко: Флойд ті Лопес

    У Мексиці суспільні настрої підігріває не лише історія померлого афроамериканця Джорджа Флойда в США, але й доля місцевого робітника Джованні Лопеса. У травні його затримали в штаті Халіско на заході країни, бо його обличчя не було закрите захисною маскою. Він загинув, згідно з повідомленнями, внаслідок поліцейського насильства. Відео його затримання лише посилює лють демонстрантів.

  • Сідней: расизм щодо аборигенів

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Сідней: расизм щодо аборигенів

    Акція протесту в австралійському Сіднеї почалася з традиційної курильної церемонії. Свою солідарність щонайменше 20 тисяч учасників акції демонстрували не лише з Джорджем Флойдом, але й австралійськими аборигенами, які також ставали жертвами поліцейського насильства. Демонстранти вимагали, аби жоден із них не помирав більше під поліцейським арештом.

  • Преторія: кулак догори

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Преторія: кулак догори

    Піднятий догори кулак став символом руху під хештегом #BlackLivesMatter. Та сам по собі цей символ не новий. Коли режим апартеїду в Південно-Африканській Республіці випустив з-під арешту активіста руху боротьби проти расизму Нельсона Манделу в лютому 1990 року, той підняв догори кулак, так само як ця мітингувальниця в столиці країни Преторії. Білі досі часто мають привілейоване становище в ПАР.

    Автор: Давід Ель


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