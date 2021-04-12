У Міннесоті шеф поліції звільнився після загибелі афроамериканця

Загибель 20-річного афроамериканця в місті Бруклін-Сентер у штаті Міннесота призвела до кадрових змін серед правоохоронців. Причетна до трагічної події поліцейська подала письмове прохання про відставку, повідомив мер Майк Елліот у вівторок, 13 квітня. Свою посаду залишив і начальник місцевої поліції.

Нагадаємо, що 11 квітня поліцейські в Бруклін-Сентер зупинили автомобіль для перевірки. Після перевірки особи водія виявилося, що на його ім'я виписаний ордер на арешт. Правоохоронці спробували затримати чоловіка. За даними поліції, поліцейська помилково вихопила замість електрошокера вогнепальну зброю. Водій - Донті Райт - був поранений, але автомобіль рухався ще кілька кварталів, доки не врізався в іншу машину.

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Райт загинув на місці, а його загибель викликала протести, в яких узяли участь сотні осіб. Президент США Джо Байден закликав учасників акцій до спокою.

Тим часом близькі загиблого закликали взяти під варту жінку, яка стріляла в Райта. Його родичі організували пресконференцію разом з рідними Джорджа Флойда, чия загибель при затриманні в Міннеаполісі в травні 2020 року викликала в США та інших країнах світу серію масових протестів проти расизму та поліцейського насильства.