У М'янмі під час акцій протесту застрелили трьох демонстрантів

У М'янмі в понеділок, 8 березня, демонстранти знову вийшли на вулиці міст, виступаючи проти влади військових. Активісти намагаються паралізувати економіку країни, організовуючи страйки та акції протесту, незважаючи на жорсткий опір. У найбільшому місті країни Янгоні на знак протесту проти військової хунти зачинилися крамниці, фабрики та банки.

У місті М'їчина на півночі країни правоохоронці використали сльозогівнний газ та застосували зброю, застреливши двох демонстрантів, повідомляє агентство AFP. Ще один протестувальник був вбитий у місті Пх'япоун. Загалом з початку протестів проти військового перевороту в М'янмі вже загинуло понад 50 осіб, приблизно 1800 людей заарештовані.

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Тим часом державне телебачення країни повідомило про позбавлення ліцензій п'ятьох незалежних мовників (Mizzima, Myanmar Now, 7-Day, DVB тв Khit Thit Media), які активно висвітлювали акції протесту.

Військовий переворот та протести у М'янмі

Масові протести у М'янмі тривають з 1 лютого після того, як місцеві військові відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили на рік надзвичайний стан. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків. 1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.