У М'янмі на протест вийшли буддійські ченці

Десятки буддійських ченців вийшли на акцію протесту проти військової хунти у М'янмі в суботу, 25 вересня, з вимогою звільнення політичних в'язнів. Одягнені в помаранчеві та червоні мантії, вони пройшли з прапорами та банерами через релігійну столицю М'янми місто Мандалай.

"Монахи, які люблять правду, перебувають на боці народу", - заявив один з керівників протесту, повідомляє агенція AFP. Інший учасник демонстрації повідомив агенції, що ченці в своїх монастирях більше не почуваються у безпеці.

Як повідомлялося 19 вересня, військові хунти розстріляли у М'янмі баптистського пастора. Протягом кількох місяців хунта плюндрує буддійські та християнські храми в країні. Військові відбирають храмові будівлі, а їхнє майно знищують.

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У переважно буддистській М'янмі ченців вважають моральним авторитетом. У минулому вони вже організували опір військовим урядам. Так, у 2007 році буддисти провели загальнонаціональні демонстрації проти тодішньої військової хунти. Влада придушила протести, а численні ченці були вбиті або ув'язнені в ході так званої "шафранової революції". Однак останній переворот виявив розкол у чернечій спільноті. Хоча деякі провідні ченці благословили дії військових, однак інші підтримували протестувальників.

Переворот у М'янмі

1 лютого 2021 року військові М'янми захопили владу, оголосивши про запровадження надзвичайного стану строком на один рік. 75-річна лідерка країни Аун Сан Су Чжі і багато інших політиків відтоді перебувають під арештом. У країні не припиняються масові протести проти путчистів.

За даними ООН, після перевороту в результаті жорстоких розгонів протестів від рук силовиків загинуло понад 1100 людей, а більше 8400 осіб були заарештовані.