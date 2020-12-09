У мера Харкова Геннадія Кернеса відмовили нирки - міськрада

У мера Харкова Геннадія Кернеса відмовили обидві нирки. Про це у п'ятницю, 11 грудня, низці ЗМІ повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

"Кернес перебуває на гемодіалізі. Прогнозів лікарі щодо роботи нирок не дають, - цитує Сидоренка агенція "Інтерфакс-Україна". - Наступного тижня буде зрозуміло, чи вплине це на дату його повернення".

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Зниклий мер

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. Тоді у нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували в одну з харківських лікарень, а у ніч на 17 вересня Кернеса транспортували спеціалізованим літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте". Там він перебуває на лікуванні до цього часу. Клініка не надає інформації про стан Кернеса з огляду на захист персональних даних. Дані про стан пацєнта можуть поширювати тільки родичі.

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса обраним міським головою. За нього проголосували понад 195 тисяч виборців або 60,34 відсотка. Тоді ж перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що Кернес прибуде до міста до 20 грудня.