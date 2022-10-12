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Протести з вимогою визволення Аун Сан Су Чжі
Протести з вимогою визволення Аун Сан Су ЧжіФото: Sai Aung Main/AFP/Getty Images
ПолітикаМ'янма

У М'янмі екс де-факто прем'єрці збільшили термін ув'язнення

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
1 год. тому

Військовий суд визнав Аунг Сан Су Чжі винною у двох справах про корупцію. Загалом поваленій главі уряду доведеться пробути за ґратами 26 років.

https://www.dw.com/uk/u-manmi-eks-defakto-premerci-zbilsili-termin-uvaznenna-do-26-rokiv/a-63416140

Військова хунта М'янми засудила колишню де-факто прем'єр-міністерку країни Аун Сан Су Чжі ще до трьох років позбавлення волі. Військовий суд визнав 77-річну лауреатку Нобелівської премії миру винною у двох справах про корупцію. По кожній із справ Су Чжі отримала по три роки, але відбуватиме їх вона одночасно, тому загалом пробуде ґратами не шість, а три роки, повідомили у середу, 12 жовтня, інформагентства з посиланням на інформоване джерело.

Су Чжі визнали винною в отриманні хабара у розмірі 550 тисяч доларів від одного із бізнесменів.

Від початку військового путчу в лютому 2021 року Аун Сан Су Чжі вже неодноразово засуджували до тривалих термінів позбавлення волі за різними звинуваченнями. Прихильники колишньої прем'єрки вважають усі суди над Су Чжі політично вмотивованими. Її вже визнавали винною у незаконному імпорті рацій, порушенні антикоронавірусних обмежень та корупції.

26 років позбавлення волі

Загалом Аун Сан Су Чжі тепер доведеться пробути у місцях позбавлення волі 26 років. Згідно з джерелом, колишня де-факто прем'єрка М'янми перебуває в доброму здоров'ї і оскаржуватиме черговий вирок.

Військова хунта М'янми вчиняє щодо інакодумців жорстокі репресії. Після путчу Су Чжі спочатку помістили під домашній арешт. У червні її перевели до в'язниці у столиці М'янми Найп'їдо. Контакти Су Чжі з навколишнім світом дуже обмежені. Під вартою перебувають і багато соратників колишньої де-факто прем'єрки. У липні в М'янмі стратили колишнього депутата партії Аун Сан Су Чжі.

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