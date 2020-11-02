Литва і Польща йдуть на "м'який карантин"

У Литві з 7 листопада починається тритижневий локдаун, оголосив у середу, 4 листопада, уряд країни. В цей день у країні, де мешкають 2,79 мільйона людей, зафіксовано 639 нових випадків інфікування коронавірусом, що втричі більше, ніж станом на 20 жовтня. Загалом у країні заразились 18 092 особи, 182 людини, інфіковані SARS-CoV-2, померли.

"Другий локдаун не викликає радості. Зараз все в наших руках, успіх залежатиме від того, наскільки ретельно ми слідуватимемо наказам та рекомендаціям", - заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс, цитує агенція Reuters.

Під час локдауну мешканці країни мають уникати соціальних контактів та необов'язкових подорожей, людей закликають працювати вдома. Заборонено збиратися понад 5 осіб, для весіль та похорон дозволені групи до 10 людей.

Школи, університети та спортзали будуть зачинені, магазини мають обмежити число покупців, а ресторани зможуть працювати лише на винос.

Польща також іде на "м'який карантин"

У Польщі станом на 4 листопада лабораторно підтверджені 25692 нових випадки заражень коронавірусом за добу, що є рекордом від початку пандемії. 373 людини померли і 8974 одужали.

У зв'язку з цим уряд країни, де мешкає 38 мільйонів людей, оголосив про нові обмеження, що діятимуть з 7 листопада і триватимуть до 29 листопада. Закриваються театри, кінотеатри ма заклади культури. Готелі не поселятимуть туристів. Працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки та заклади обслуговування громадян. Молодша і старша школи працюватимуть дистанційно.