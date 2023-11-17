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У Львові патрульні на смерть збили пішохода на переході

Віолетта Чайковська
17 листопада 2023 р.

Поліцейських відсторонили від виконання службових обов'язків. ДБР відкрило кримінальне провадження.

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ДТП
Поліція проводить службове розслідуванняФото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert

У п'ятницю, 17 листопада, у Львові автомобіль патрульної поліції збив пішохода. Він отримав важкі травми та незабаром помер. 

Управління патрульної поліції у Львівській області офіційно підтвердило інформацію: "Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили. Однак, на жаль, у лікарні чоловік помер. На місці події працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Патрульних відсторонили від виконання службових обов'язків. Вони надають необхідні покази. Департамент патрульної поліції проводить службове розслідування. 

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Як повідомляє місцеве видання Zahid.net, Державне бюро розслідувань (ДБР) Львівщини підтвердило дані очевидців, що чоловіка збили на пішохідному переході.

За даними видання, постраждалий чоловік у віці близько 70 років помер дорогою до лікарні в авто швидкої допомоги.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

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