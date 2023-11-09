Смертельна ДТП: суд відправив нардепа під домашній арешт

Прокурори просили арештувати Андрія Ніколаєнка без права застави, однак суд вирішив відправити депутата під цілодобовий домашній арешт. Під колесами його авто на Житомирщині загинула 18-річна дівчина.

Печерський районний суд Києва у четвер, 9 листопада, обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту депутату Верховної Ради України від фракції "Батьківщина" Андрію Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину в Житомирській області.

Як повідомляє державне інформаційне агентство "Укрінформ", суд відмовився задовільнити клопотання прокуратури, яка просила взяти Ніколаєнка під варту без можливості внесення застави. Під домашнім арештом він перебуватиме до 4 січня 2024 року.

6 листопада нардеп на автомобілі Mercedes-Benz GLE збив у селі Березівка на Житомирщині 18-річну дівчину на смерть. Того ж дня Ніколаєнко визнав свою провину в ДТП і пообіцяв усіляко сприяти слідчим діям. Він також запевнив, що був тверезий і не порушував правил дорожнього руху.