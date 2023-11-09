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Закон і правоУкраїна

Смертельна ДТП: суд відправив нардепа під домашній арешт

Степан Смишляєв
9 листопада 2023 р.

Прокурори просили арештувати Андрія Ніколаєнка без права застави, однак суд вирішив відправити депутата під цілодобовий домашній арешт. Під колесами його авто на Житомирщині загинула 18-річна дівчина.

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Суд, правосуддя
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт нардепа Андрія НіколаєнкаФото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Печерський районний суд Києва у четвер, 9 листопада, обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту депутату Верховної Ради України від фракції "Батьківщина" Андрію Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину в Житомирській області.

Як повідомляє державне інформаційне агентство "Укрінформ", суд відмовився задовільнити клопотання прокуратури, яка просила взяти Ніколаєнка під варту без можливості внесення застави. Під домашнім арештом він перебуватиме до 4 січня 2024 року.

6 листопада нардеп на автомобілі Mercedes-Benz GLE збив у селі Березівка на Житомирщині 18-річну дівчину на смерть. Того ж дня Ніколаєнко визнав свою провину в ДТП і пообіцяв усіляко сприяти слідчим діям. Він також запевнив, що був тверезий і не порушував правил дорожнього руху.

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