Стрілянина в Дніпрі: жінці з авто обрали запобіжний захід

Жінку, яку підозрюють в опорі поліції, суд відправив під нічний домашній арешт. Раніше під цілодобовий домашній арешт відправили патрульного, який застрелив з табельної зброї чоловіка.

Суд у Дніпрі обрав у п'ятницю, 15 вересня, запобіжний захід жінці, яку підозрюють у вчиненні опору патрульній поліції під час конфлікту, що призвів до смертельної стрілянини.

Як повідомляє "Суспільне" з залу суду, підозрювану відправили під домашній арешт з 21:00 до 07:00 на два місяці. Сама жінка просила відпустити її під особисте зобов'язання, бо не вважає себе винною.

Днями їй вручили підозру в опорі правоохоронцям, за що їй загрожує штраф до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт до шести місяців, або обмеження волі до чотирьох років, або ж позбавлення волі до двох років.

Кривавий конфлікт автомобілістів з патрульними в Дніпрі

29 серпня чоловік і жінка в автомобілі спричинили конфлікт з патрульними, які зупинили їх. Через напад чоловіка на поліціянтку її колега застосував табельну зброю, внаслідок чого чоловік загинув.

31 серпня суд обрав запобіжний захід патрульному. Йому призначили цілодобовий домашній арешт до 30 жовтня.

Раніше того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження щодо посягання на життя правоохоронців.

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