 У Китаї засудили до 18 років позбавлення волі відомого бізнесмена й критика Сі Цзіньпіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2020

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Новини

У Китаї засудили до 18 років позбавлення волі відомого бізнесмена й критика Сі Цзіньпіна

Раніше відомий бізнесмен Рен Чжицян нерідко виступав з критикою голови КНР Сі Цзіньпіна. Тепер Чжицяна засудили до 18 років позбавлення волі за корупцію та розтрату коштів.

Рен Чжицян

Рен Чжицян (архівне фото). Він має репутацію затятого критика лідера КНР Сі Цзіньпіна

Суд у Пекіні засудив до тривалого ув'язнення відомого китайського бізнесмена Рен Чжицяня за корупцію й нецільове використання бюджетних коштів. Згідно з ухваленим у вівторок, 22 вересня, рішенням суду, 69-річний Рен Чжицян відбуде 18 років за ґратами. Його визнали винним у нецільовому використанні бюджетних коштів на суму близько 50 мільйонів юанів, передає інформагенція AFP.

Іншим пунктом обвинувачення Чжицяна було отримання хабаря на суму 1,25 мільйона юанів. Під час оголошення судом вироку зазначалося, що підсудний "добровільно й чесно" визнав свою провину за всіма пунктами обвинувачення й не планує оскаржувати рішення суду. Крім того, бізнесмену доведеться сплатити штраф на суму 4,2 мільйона юанів.

Раніше Рен Чжицянь належав до китайської еліти, що тісно пов'язана з партійною номенклатурою. Він зокрема очолював державну компанію, що була потужним гравцем на ринку нерухомості.

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Згодом бізнесмен здобув собі репутацію різкого критика курсу нинішнього китайського лідера Сі Цзіньпіна. Через часті критичні випади в бік лідера КНР Рен Чжицяня охрестили "великою гарматою". Утім, з березня 2020 року він раптово зник з громадського життя. Перед цим Чжинцян опублікував статтю, де украй критично засуджував політику уряду Сі Цзіньпіна під час протидії пандемії COVID-19, а самого лідера КНР він назвав "клоуном". У відповідь на це його виключили з партії, нагадує dpa.

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Відколи Сі Цзіньпін став лідером КНР 2012 року, уряд та Комуністична партія КНР суттєво посилили тиск на критиків влади. Нерідко правозахисники закидають Сі Цзіньпінові, що під проводом боротьби з корупцією він просто змушує замовкнути критиків влади та усуває небажаних політиків. Згідно з офіційними даними, в рамках кампанії боротьби з корупцією та зловживаннями влади було покарано понад мільйон чиновників та політиків на всіх рівнях.

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