У Києві за держзраду судитимуть помічника нардепа від "Слуги народу"

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Колишнього прикордонника було завербовано російською ФСБ ще в 2014 році. СБУ вважає, що він передавав росіянам секретні дані про міжнародну співпрацю, розбудову кордону та бойові дії на сході.
Слідчі Служби безпеки України передали до суду обвинувальний акт щодо ймовірної державної зради помічника-консультанта депутата Верховної Ради, який буцім-то передавав таємні відомости ФСБ Росії. Як повідомляє пресслужба СБУ у вівторок, 5 липня, підозрюваного затримала контррозвідка, останні тижні його тримали під вартою за рішенням слідчого суду.
"Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України",- стверджує речник української спецслужби Артем Дехтяренко.
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СБУ не розголошує імені підозрюваного, втім публікує відеозапис його допиту. Як з'яcувала DW, мова йде про Ігора Гармашова, помічника члена парламентського комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки, мажоритарника від Харкова Юрія Здебського ("Слуга народу").
Здебський, який до 2018 року служив в Державні прикордонній службі (ДПС), розповів DW, що Ігор Гармашов тривалий час був його опосередкованим начальником та працював у департаменті міжнародного співробітництва прикордонників. "Коли мене обрали депутатом, я запросив його до себе, як людину, обізнану в роботі прикордонної служби, людини, яка багато років вирішувала питання демаркації кордону", - розповідає депутат.
СБУ стверджує, що ФСБ завербувала Гармашова ще 2014 року, тобто ще під час служби в ДПС. Юрій Здебський запевняє, що підозрюваний не мав доступу до державної таємниці під час роботи з ним, та навіть не відвідував самостійно приміщень Верховної Ради.
"Він працював переважно з дому, надсилав моїй помічниці документи, запити до органів державної влади. Це була службова, а не таємна інформація", - каже депутат. З документів, розміщених на сайті парламентського комітету з нацбезпеки, випливає, що Гармашов був секретарем робочої групи з питань розвитку та вдосконалення законодавчого забезпечення державної прикордонної політики України.
"Я був у шоці, коли його затримали... Може він, падло, десь щось і виказав", - емоційно заявив DW Юрій Здебський, запевнивши, що співпрацює зі слідчими СБУ.
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Згідно з розкладом, розміщеним в системі "Судова влада", Шевченківський районний суд Києва має розпочати слухання справи Ігора Гармашова 12 липня. За державну зраду в умовах воєнного стану йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.
На відео допиту, опублікованому СБУ, підозрюваний зізнається у передачі даних ФСБ і називає імена своїх кураторів. Втім його адвокат Віктор Овсянніков в розмові з DW зазначив, що не радитиме клієнту визнавати провину в суді.