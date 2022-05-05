У Києві за держзраду судитимуть помічника нардепа від "Слуги народу"

Слідчі Служби безпеки України передали до суду обвинувальний акт щодо ймовірної державної зради помічника-консультанта депутата Верховної Ради, який буцім-то передавав таємні відомости ФСБ Росії. Як повідомляє пресслужба СБУ у вівторок, 5 липня, підозрюваного затримала контррозвідка, останні тижні його тримали під вартою за рішенням слідчого суду.

"Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України",- стверджує речник української спецслужби Артем Дехтяренко.

Читайте також:Що відбувається біля білорусько-українського кордону?

Колишній прикордонник

СБУ не розголошує імені підозрюваного, втім публікує відеозапис його допиту. Як з'яcувала DW, мова йде про Ігора Гармашова, помічника члена парламентського комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки, мажоритарника від Харкова Юрія Здебського ("Слуга народу").

Здебський, який до 2018 року служив в Державні прикордонній службі (ДПС), розповів DW, що Ігор Гармашов тривалий час був його опосередкованим начальником та працював у департаменті міжнародного співробітництва прикордонників. "Коли мене обрали депутатом, я запросив його до себе, як людину, обізнану в роботі прикордонної служби, людини, яка багато років вирішувала питання демаркації кордону", - розповідає депутат.

СБУ стверджує, що ФСБ завербувала Гармашова ще 2014 року, тобто ще під час служби в ДПС. Юрій Здебський запевняє, що підозрюваний не мав доступу до державної таємниці під час роботи з ним, та навіть не відвідував самостійно приміщень Верховної Ради.

"Він працював переважно з дому, надсилав моїй помічниці документи, запити до органів державної влади. Це була службова, а не таємна інформація", - каже депутат. З документів, розміщених на сайті парламентського комітету з нацбезпеки, випливає, що Гармашов був секретарем робочої групи з питань розвитку та вдосконалення законодавчого забезпечення державної прикордонної політики України.

"Я був у шоці, коли його затримали... Може він, падло, десь щось і виказав", - емоційно заявив DW Юрій Здебський, запевнивши, що співпрацює зі слідчими СБУ.

Читайте також: Чому процес над Віктором Медведчуком закрили для громадськості

Чи буде визнання провини?

Згідно з розкладом, розміщеним в системі "Судова влада", Шевченківський районний суд Києва має розпочати слухання справи Ігора Гармашова 12 липня. За державну зраду в умовах воєнного стану йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

На відео допиту, опублікованому СБУ, підозрюваний зізнається у передачі даних ФСБ і називає імена своїх кураторів. Втім його адвокат Віктор Овсянніков в розмові з DW зазначив, що не радитиме клієнту визнавати провину в суді.