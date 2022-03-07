У Києві снаряди влучили у чотири житлові будинки

У результаті влучення снаряда в Києві горів житловий будинок, повідомляє вранці вівторка, 15 березня, Державна служба з надзвичайних ситуацій України. За їх даними, загоряння сталося з 1 по 5 поверхи десятиповерхового житлового будинку по вулиці Мостицькій Подільського району. Як зазначають в ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу о 06:51 ранку.

Одну людину врятували, одну госпіталізували, пише ДСНС.

Крім того, в районі Осокорків снаряд влучив в двоповерховий приватний житловий будинок, внаслідок чого той загорівся. Жертв та постраждалих немає.

Також, за даними КМДА, внаслідок атаки пошкоджені два житлові будинки 9 та 16 поверхів у Святошинському районі Києва. Двоє людей загинули після влучення боєприпасу до 16-поверхового будинку, уточнюють в ДСНС.

Служба метро повідомляє про пошкодження вибуховою хвилею фасаду будівлі станції метро "Лук'янівська" та службових приміщень. Через це під час руху поїзда не зупинятимуться на станції.

Як пише AFP, загалом в столиці прогриміли щонайменше три великі вибухи. Перед цим у місті було попередження про повітряну тривогу.

Напередодні, 14 березня, снаряд влучив у дев'ятиповерхівку на столичній Оболоні, одна людина загинула, трьох госпіталізували. Також внаслідок падіння уламків ракети РФ в районі Куренівки в Києві загинула одна людина, шестеро зазнали поранень. У цей же день три ракети поцілили в завод "Антонова" у Святошинському районі, ще один снаряд влучив у будівлю ТРЦ на північний околиці Києва.

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