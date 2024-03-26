У країнах Балтії вшанували жертв радянських депортацій

25 березня 1949 року влада СРСР почала секретну операцію з депортації в Сибір жителів Латвії, Литви та Естонії. На пам'ятних церемоніях у Таллінні та Ризі глави держав заявили, що ця трагедія не має бути забута.

В Естонії та Латвії в понеділок, 25 березня, відбулися церемонії пам'яті жертв масових депортацій до Сибіру, проведених рівно 75 років тому радянською владою. Під час так званої операції "Прибій" було вислано десятки тисяч жителів країн Балтії, тисячі з них загинули. "Ми не забудемо цю несправедливість і будемо пам'ятати про ці жертви", - зазначив президент Естонії Алар Каріс на церемонії в Таллінні.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, виступаючи на пам'ятному заході в Ризі, заявив про "комуністичний геноцид латиського народу". Як і Каріс, він наголосив, що з історичних подій необхідно зробити висновки для сьогодення: "Ми продовжуватимемо підтримувати український народ у його боротьбі проти агресивної Росії", - додав він.

Естонія, Латвія і Литва є членами ЄС і НАТО з 2004 року.

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Радянська операція "Прибій"

Уранці 25 березня 1949 року радянська влада почала таємну депортацію десятків тисяч жителів країн Балтії. Метою масової висилки було отримання остаточного контролю над територіями, окупованими в 1940-му році незабаром після підписання договору про ненапад між Німеччиною і СРСР (пакт Молотова-Ріббентропа).

У підготовці та реалізації "Прибою", за відомостями істориків, брали участь понад 76 тисяч співробітників МДБ СРСР і партійних органів. Упродовж останнього тижня березня 1949 року було депортовано близько 95 тисяч людей: з Латвії понад 42 тисячі жителів, понад 30 тисяч - з Литви і понад 20 тисяч - з Естонії.

У вагонах для перевезення худоби депортованих здебільшого вивезли до Сибіру без права на повернення. Згідно з оцінками дослідників, дорогою і в самому засланні померли тисячі людей - загалом до 15 відсотків депортованих.

Після смерті Йосипа Сталіна радянська влада поступово стала дозволяти висланим жителям Балтії повертатися на батьківщину. Тільки через 40 років, у листопаді 1989 року, Радянський Союз визнав практику депортацій незаконною.

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