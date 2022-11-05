У Косово серби заявили про звільнення з усіх держустанов

З 1 листопада в країні набула чинності вимога щодо заміни сербських номерів на косівські, яку частина сербів не хоче виконувати. Тепер це загрожує новим загостренням у стосунках між Приштиною і Белградом.

Представники сербської меншини на півночі Косово в суботу, 5 листопада, заявили про звільнення з посад в державних установах, включаючи уряд, поліцію та суди, на знак протесту проти вимоги Приштини використовувати косовські транспортні номерні знаки, повідомляє Reuters.

З 1 листопада в Косово набули чинності вимоги щодо зміни транспортних номерних знаків, виданих в Сербії, на номерні знаки, видані Косово. Щонайменше один високопоставлений офіцер поліції-серб цього тижня був звільнений через відмову виконувати нові правила, зауважує AP.

Після цього сербські політичні представники півночі Косова, де проживає більша частина етнічних сербів, провели зустріч, за підсумками якої міністр з питань повернення і місцевих громад Косова та лідер партії етнічних сербів "Сербський список" Горан Ракіч заявив, що йде у відставку з посади міністра.

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За словами Ракіча, інші представники 50-тисячної сербської меншини чотирьох північних муніципалітетів Косова також подали у відставку з займаних посад у місцевих адміністраціях, судах, поліції, а також у парламенті й уряді Косова.

Міністр додав, що серби не розглядатимуть можливість повернення на свої місця, якщо Приштина не скасує рішення про заміну номерних знаків. Також, за його словами, учасники зустрічі вимагали створення союзу сербських муніципалітетів, що дало б більшу автономію районам із сербською більшістю.

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Стосунки між Сербією та Косовом знову загострюються

США та Європейський Союз раніше закликали прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті відкласти виконання постанови про номери на десять місяців, але уряд країни погодився лише на часткове відтермінування. 28 жовтня він ухвалив рішення запроваджувати заборону на номери поетапно. З 1 по 21 листопада косовська поліція буде лише попереджатиме водіїв машин із сербськими номерами та пропонуватиме поміняти їх на косовські номерні знаки. З 21 листопада до 21 січня - почне виписувати штрафи. Наступні три місяці - видаватимуться тимчасові номери. А 3 21 квітня 2023 року автомобілі на сербських номерах почнуть конфісковувати, пише Reuters.

У відповідь президент Сербії Александар Вучич заявив, що будь-яка спроба обмежити рух автомобілів з недійсними номерами "безсумнівно зустріне демократичний опір сербського народу, і держава Сербія не дозволить переслідувати та вбивати свій народ". 1 листопада Сербія повідомила, що переводить свої війська на кордоні з Косово в стан підвищеної готовності.

На переконання керівника апарату президента Косова Блеріма Вели, за демаршем косівських сербів також стоїть Белград. "Сербія примушує та підбурює косовських сербів залишати роботу в установах Косово", - написав він у Twitter.

Давня суперечка

Суперечка навколо номерних знаків - частина ширшого конфлікту, який не один рік триває між владою Косова, етнічними сербами, які проживають в країні, та Сербією. Планувалося, що вимога змінити номерні знаки протягом двох місяців набуде чинності з 1 серпня 2022 року. Тоді ж мала почати застосовуватися і вимога до тих, хто в'їжджає з сербськими посвідченнями, отримувати тимчасові документи для перебування в країні.

Це мали бути дзеркальні заходи: Сербія вже давно вимагала від жителів Косова отримання тимчасових документів, оскільки не визнає незалежність країни, а отже, й документи, видані нею.

31 липня серби почали масові протести в північних регіонах Косова та заблокували рух на дорогах, що ведуть до двох прикордонних пунктів. Після цього, за посередництва ЄС та США, Приштина погодилася відкласти застосування нових вимог на місяць.

Наприкінці серпня верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що між Сербією та Косовом досягнуто компроміс: Сербія погодилася скасувати документи для в'їзду для власників косовських посвідчень особи, а офіційна Приштина висловила готовність не запроваджувати обмеження для громадян Сербії.