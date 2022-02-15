У Канаді через антиковідні протести вперше запроваджують надзвичайний стан

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на тлі протестів далекобійників, які тривають упродовж останніх тижнів, уперше вводить закон про надзвичайний стан. Надзвичайні повноваження, включно із правом на перекриття фінансування, дозволять припинити протести, заявив Трюдо під час пресконференції ввечері у понеділок, 14 лютого.

"Блокади чинять шкоду нашій економіці та створюють загрозу суспільній безпеці. Ми не можемо дозволити та не дозволимо продовжувати незаконні та небезпечні акції", - зазначив канадський прем'єр і додав, що надзвичайні заходи будуть обмежені строком і застосовані лише там, де це необхідно.

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Боротьба з фінансуванням протестувальників

Міністерка фінансів Канади Христя Фрілянд оголосила, що відтепер усі програми краудфандингу та їхні фінансові донори мають зареєструватися в канадському відомстві з боротьби із відмиванням грошей FINTRAC та повідомляти про підозрілі транзакції. "Ми застосовуємо ці заходи, тому що нам відомо про використання даних платформ для підтримки незаконних блокад та незаконних дій", - зазначила Фрілянд.

Банківські рахунки осіб, яких підозрюють у фінансуванні "Конвоїв свободи", можуть бути тимчасово заморожені без постанови суду. Страхування вантажівок, які беруть участь в протестних акціях, припиняється. Влада Канади заявляє, що майже половина фінансування протестів у Оттаві відбувається з боку прихильників із США.

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"Конвой свободи"

Закон про надзвичайний стан (НС) від 1988 року дозволяє федеральному уряду Канади діяти в обхід провінцій та вживати тимчасові надзвичайні заходи для забезпечення безпеки на випадок НС загальнонаціонального масштабу. Цей закон у його попередній версії лише один раз застосовувався в Канаді в мирний час. 1970 року його використав тодішній прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо - батько Джастіна Трюдо.

Акції далекобійників під назвою "Конвой свободи" на знак протесту проти антиковідних обмежень та обов'язкової вакцинації почалась 23 січня на західному узбережжі Канади у Ванкувері. На шляху до столиці країни Оттави, яка розташована за 4400 кілометрів на схід, до колони вантажівок та фур приєднувались усе нові учасники.

Поступово акція переросла у масштабний протест проти обмежень, що діють у Канаді проти пандемії, та політики уряду Трюдо в цілому. Під час протестів учасники акції заблокували найважливіший торговий міст між Канадою та США. 13 лютого канадська поліція розблокувала міст, але масові протести в центрі Оттави продовжуються.