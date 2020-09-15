У Гамбурзі перед синагогою атаковано єврейського студента - нападник затриманий

У другій половині дня в неділю, 4 жовтня, перед синагогою в німецькому Гамбурзі нападник атакував саперною лопаткою 26-річного єврейського студента. При цьому потерпілий зазнав "суттєвих" поранень, повідомила поліція. За даними правоохоронців, затриманий 29-річний чоловік "справляє враження несамовитого", а тому проводити його допит на даний момент дуже важко. Також відомо, що нападник є німцем із казахським корінням. Триває розслідування.

Поліція поки що не робила жодних заяв щодо можливих мотивів злочину. Низка німецьких ЗМІ перед цим повідомила про, "судячи зі всього, антисемітську" атаку на 26-річного єврейського студента. Нападник, згідно з повідомленнями, був одягнений у військовий одяг. За даними інформагенції dpa, зловмисник мав у кишені записку зі свастикою.

Після нападу поранений зміг сховатися у безпечному місці, перехожі надали йому першу допомогу. Затримати нападника вдалося поліцейським, які якраз несли службу біля синагоги, як це зазвичай буває в Німеччині. Єврейська громада мала намір святкувати в синагозі в цей день біблійне свято Суккот.

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вже прокоментував подію, назвавши її "огидним антисемітизмом, якому ми всі маємо себе протиставити", написав міністр у своєму Twitter.