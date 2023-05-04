У грі Counter-Strike з'явилися репортажі про війну в Україні

Фінське ЗМІ Helsingin Sanomat створило в CS - одній з найпопулярніших у Росії онлайн-ігор - кімнату з репортажами про війну в Україні.

Найбільша у Фінляндії щоденна газета Helsingin Sanomat створила кімнату в онлайн-грі Counter-Strike, з інформацією про удари Росії по цивільних об'єктах в Україні та масові вбивства в Бучі на Київщини під час російської окупації. Спеціальний проєкт покликаний обійти цензуру в РФ і донести до росіян інформацію про війну за допомогою однієї з найпопулярніших у країни ігор, розповіли автори в середу, 3 травня.

"3 травня відзначається Всесвітній день свободи преси. У Росії її не існує. Helsingin Sanomat заблокована на території РФ. Однак ми придумали вельми оригінальний спосіб розповісти правду про війну російській молоді. На відміну від багатьох ЗМІ, комп'ютерні ігри в Росії ще не заборонені", - пишуть вони.

Кімната стала доступною 2 травня. Вона стилізована під типовий район у пострадянському місті. В одному з підвалів під вічним вогнем на стінах розміщені репортажі російською мовою, зроблені воєнними кореспондентами видання в Україні.

Counter-Strike - одна з найпопулярніших ігор у світі. За різними оцінками, в Росії у неї грають від трьох до чотирьох мільйонів людей, здебільшого - молодь. З моменту виходу кімнати Helsingin Sanomat її відкрили понад дві тисячі разів. Інформація про неї продовжує поширюватись.

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