У Гамбурзі оголосили "надзвичайну небезпеку" через пожежу

У районі Ротенбургсорт у Гамбурзі спалахнула пожежа біля складів. Вогнеборці попередили про небезпеку у зв'язку з димом та викидом хімічних компонентів.

У районі Ротенбургсорт у Гамбурзі в неділю, 9 квітня, спалахнула пожежа на складах. Пожежна бригада попередила про небезпеку у зв'язку з димом та викидом хімічних компонентів у повітря. Поки що немає точної інформації, що саме горить у районі складів. Вітер, що дме в північно-східному напрямку, несе хмару диму в напрямку центру міста, повідомляє агенція dpa.

В офіційному попередженні пожежа та задимлення класифіковані як "надзвичайна небезпека". Жителів на північному сході Гамбурга закликали тримати вікна та двері зачиненими та захищатися від диму.

Як повідомили у місцевій поліції, було евакуйовано близько 140 осіб, пише Reuters.

Припинено залізничне сполучення

Компанія Deutsche Bahn оголосила, що через цей інцидент призупинено рух залізничними коліями між Гамбургом і Бюхеном. Робота місцевого транспорту також обмежена через гасіння пожежі.

Причину виникнення загоряння та причетних до цього осіб встановлюють.

У серпні 2022 року велика пожежа на складі з боєприпасами та піротехнікою сталася в районі Груневальд на заході Берліна. Загальна площа займання становила близько 42 га. На місце пожежі було стягнуто техніку з усієї Німеччини, в гасінні брали участь близько 150 вогнеборців.

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