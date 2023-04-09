  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Пожежа у Гамбурзі
У Гамбурзі оголошено попередження про небезпеку через пожежу в районі складів і викид хімічних компонентів.Фото: picture alliance/dpa
КатастрофиНімеччина

У Гамбурзі оголосили "надзвичайну небезпеку" через пожежу

Степан Смишляєв
29 хв. тому

У районі Ротенбургсорт у Гамбурзі спалахнула пожежа біля складів. Вогнеборці попередили про небезпеку у зв'язку з димом та викидом хімічних компонентів.

https://p.dw.com/p/4Pqr7

У районі Ротенбургсорт у Гамбурзі в неділю, 9 квітня, спалахнула пожежа на складах. Пожежна бригада попередила про небезпеку у зв'язку з димом та викидом хімічних компонентів у повітря. Поки що немає точної інформації, що саме горить у районі складів. Вітер, що дме в північно-східному напрямку, несе хмару диму в напрямку центру міста, повідомляє агенція dpa.

В офіційному попередженні пожежа та задимлення класифіковані як "надзвичайна небезпека". Жителів на північному сході Гамбурга закликали тримати вікна та двері зачиненими та захищатися від диму.

Як повідомили у місцевій поліції, було евакуйовано близько 140 осіб, пише Reuters.

Припинено залізничне сполучення

Компанія Deutsche Bahn оголосила, що через цей інцидент призупинено рух залізничними коліями між Гамбургом і Бюхеном. Робота місцевого транспорту також обмежена через гасіння пожежі.

Причину виникнення загоряння та причетних до цього осіб встановлюють.

У серпні 2022 року велика пожежа на складі з боєприпасами та піротехнікою сталася в районі Груневальд на заході Берліна. Загальна площа займання становила близько 42 га. На місце пожежі було стягнуто техніку з усієї Німеччини, в гасінні брали участь близько 150 вогнеборців.

Читайте також: У Латвії сталася пожежа на заводі з виробництва дронів для України 

Пожежа у готелі з українцями в Німеччині: хто підпалив

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський

В Ахені чекають Зеленського на вручення премії

Політика3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Суспільство22 год. тому05:18 хв.
Підводний човен РФ у Криму

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Конфлікти7 квітня 2023 р.
external

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Конфлікти6 квітня 2023 р.02:17 хв.
STADA-Firmenhauptsitz in Bad Vilbel

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Політика6 квітня 2023 р.
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Політика6 квітня 2023 р.
external

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Конфлікти6 квітня 2023 р.03:01 хв.
На головну сторінку