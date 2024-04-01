У Гаазі запрацює реєстр збитків, завданих Росією в Україні

2 квітня у Гаазі розпочне роботу міжнародний реєстр збитків, завданих Росією в Україні. Перші заяви про компенсацію у нього будуть внесені під час проведення конференції щодо переслідування воєнних злочинів РФ.

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, почне працювати 2 квітня у Гаазі. Про це повідомила в інтерв'ю "Українському Радіо" Ірина Мудра як заступниця міністра юстиції (29 березня Мудру призначено заступницею керівника Офісу президента України. - Ред.).

За її словами, передумовою створення міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, стала резолюція Генасамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. "Зазначеною резолюцією була підтверджена відповідальність Російської Федерації за шкоду, завдану Україні внаслідок збройної агресії, та визнана необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму, й рекомендовано заснування міжнародного реєстру збитків", - зазначила вона.

Читайте також: Росія вирішила не нищити українську енергетику - ГУР

На виконання цієї резолюції Україна разом з партнерами реалізували перший етап, а саме: створили міжнародний реєстр збитків, додала Мудра.

"Під егідою Ради Європи було укладено розширену часткову угоду про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, до якої приєдналося 43 країни та Європейський Союз. Таким чином на сьогодні ми маємо 44 учасники цього реєстру. Місцерозташування реєстру - місто Гаага, Королівство Нідерланди", - сказала вона.

Важливість міжнародного реєстру збитків

За словами Мудрої, міжнародний реєстр збитків налічуватиме понад 40 категорій збитків, втрат та шкоди.

"Тобто це максимальна база даних, яка буде стосуватися будь-якої шкоди, завданої в Україні фізичним та юридичним особам, а також державі Україна. І оскільки це буде своєрідний каталог вимог до РФ, важливо було зробити його глобальним інструментом, який буде визнаний світом", - зазначила вона.

Мудра також вказала на важливість саме міжнародного визнання збитків, завданих Україні, що допоможе в майбутньому притягнути Росію до відповідальності.

"Тобто оскаржити створення такого реєстру буде дуже важко і тим паче не існує такої судової інстанції, куди Росія зможе піти і заявити про те, що цей реєстр був незаконно створений", - сказала вона.

Читайте також: Понад 40 держав підтримали створення реєстру збитків від війни РФ проти України

Як подавати заявки до реєстру

Мудра додала, що на першому етапі роботи реєстру, тобто, з 2 квітня, подати заявку до нього можна буде через мобільний застосунок чи портал "Дія". Першочергово прийматимуться заяви щодо пошкодженого або знищеного житлового нерухомого майна.

"Наразі налаштування завершені, вони будуть відкриті для заповнення заяв 2 квітня", - зазначила вона. Надалі Рада реєстру планує в певній черговості відкривати й інші категорії для подачі заяв. "Це будуть категорії вимушено переселених осіб, осіб, які зазнали тортур, сексуального насилля, тобто більше вразливих категорій населення матимуть пріоритет. А також категорії заяв щодо майна критичної інфраструктури. Тобто ті категорії, які сьогодні вимагають найбільшої уваги, будуть відкриті наступними", - додала Мудра.

Читайте також: РФ з початку вторгнення пошкодила 1,5 тисячі медзакладів в Україні та 195 зруйнувала вщент

При цьому для подання заяв до реєстру не потрібно відправляти паперові документи, але "всю доказову базу, наявну в особи, потрібно завантажувати в систему, яка буде доступна в "Дії".

"Там буде розділ "ідентифікація заявника", в якому потрібно буде заповнити інформацію про себе, розділ "ідентифікація майна" і все, що стосується нерухомості. Реєстраційні дані теж потрібно заповнити", - сказала Мудра.

Обов'язки заявників

За її словами, заявники мають підтвердити за допомогою фото, відео, експертних звітів, актів огляду, що "в такий-то час в такому-то місці було здійснено руйнування чи пошкодження".

"Варто також зазначити, що є три кваліфікуючі критерії для особи, яка може подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. По-перше, збитки, втрати або шкода мають бути завдані починаючи з 24 лютого 2022 року або пізніше. По-друге, збитки, втрати або шкода завдані на території України в межах її міжнародно-визнаних кордонів. Врешті-решт, збитки, втрати або шкода мають бути наслідком міжнародно-протиправних дій РФ", - наголосила Мудра.

Ці три критерії мають бути наявні одночасно і особа, яка подає заяву, має підтвердити відповідність цим кваліфікуючим критеріям, додала Мудра.

Конференція в Гаазі

2 квітня Нідерланди скликають у Гаазі міжнародну конференцію з питань правосуддя щодо воєнних злочинів Росії в Україні. У конференції візьмуться участь представники України, а також міністри держав-членів ЄС, представники Міжнародного кримінального суду та Євроюсту. Організатори конфренції анонсують реєстрацію перших заяв у міжнародному реєстрі збитків, а також обговорення актуальних питань переслідування підозоюваних у вчиненні в Україні воєнних злочинів. Зокрема, ітиметься про злочин агресії РФ та стоврення спецтрибуналу щодо Росії.