 У ФРН виявили нелегальну тютюнову фабрику, затримали вихідців з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2020

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Новини

У ФРН виявили нелегальну тютюнову фабрику, затримали вихідців з України

Щотижня фабрика виробляла до 10 мільйонів цигарок, які відправляли для збуту до Великобританії. Підозрюваним, які є вихідцями з України та Польщі, закидають податкове шахрайство на суму до 100 мільйонів євро.

Фабрика виробляла мільйони сигарет на тиждень

Фабрика виробляла мільйони сигарет на тиждень

У Німеччині, в землі Північний Рейн-Вестфалія, правоохоронці викрили нелегальну тютюнову фабрику. Вона була розташована в одному з промислових районів неподалік міста Клеве, повідомили у вівторок, 25 серпня, представники митної служби. Під час слідчих дій вилучено 11 мільйонів сигарет, шість тонн тютюну та усю техніку, що використовувалась для нелегального виробництва цигарок. Також були затримані 12 людей, які є вихідцями з України та Польщі.

Слідчі повідомили, що фабрика виробляла до 10 мільйонів цигарок щотижня. В основному їх відправляли до Великобританії. За даними митниці, прибуток з продажу кожної вантажівки сигарет складав близько трьох мільйонів євро.

За даними представників митних органів, фабрика була дуже професійно обладнана. Техніка для виготовлення цигарок та упаковки походить з Великобританії. Зал був спеціально ізольований, щоб шум і запах тютюну не проникали назовні. Електроенергію виробляли власні генератори, щоб не було помітно, що у приміщенні знаходиться велике виробництво.

За висновками слідчих, фабрика була побудована ще у 2016 році. З того часу виробництво поступово збільшувалось. Прокурор звинувачує затриманих у податковому шахрайстві на суму до 100 мільйонів євро.

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