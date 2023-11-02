ФРН: сексуальне насильство на війні буде воєнним злочином

Насильницькі дії сексуального характеру в зонах збройних конфліктів у майбутньому переслідуватимуться в Німеччині як воєнні злочини і злочини проти людяності.

Сексуальне насильство в зонах воєнних дій у майбутньому переслідуватимуть у німецьких судах як воєнний злочин і злочин проти людяності. Це визначено в законопроєкті, розробленому міністерством юстиції Німеччини з метою внесення відповідних змін до міжнародного кримінального права, і схваленому в середу, 1 листопада, федеральним урядом.

"Встановлені в ньому (кримінальному праві. - Ред.) склади злочинів проти людяності та воєнних злочинів передбачається адаптувати, включивши до них такі злочини, як сексуальне насильство, сексуальне рабство і примусовий аборт", - ідеться в законопроєкті.

Визнання таких дій злочинами проти людяності та воєнними злочинами дасть змогу в майбутньому притягати винних до відповідальності в Німеччині, навіть якщо правопорушення мали місце в інших країнах. Це повністю відповідає принципам міжнародного права.

"Сексуальне насильство використовується терористами"

Федеральна міністерка у справах сім'ї Ліза Паус (Lisa Paus) привітала рішення уряду. "Сексуалізоване насильство, особливо щодо жінок, уже давно систематично використовується терористами у збройних конфліктах по всьому світу як тактична зброя", - заявила вона агентству AFP.

За словами Паус, новий законопроєкт також є реакцією федерального уряду Німеччини на злодіяння, вчинені під час нападу Росії на Україну. Крім того, міністерка згадала про близькосхідний конфлікт, висловивши обурення організованим і демонстративним сексуальним насильством бойовиків ХАМАСу над єврейськими жінками під час терористичної атаки на Ізраїль.

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Війна Росії проти України підвищила актуальність міжнародного кримінального права

"Після початку агресивної війни Росії проти України міжнародне кримінальне право набуло особливої актуальності", - заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушманн (Marco Buschmann), коментуючи рішення уряду.

Він уточнив, що цим законопроєктом федеральний уряд зміцнює права жертв міжнародних злочинів, полегшує німецьке судочинство за "Кодексом злочинів проти міжнародного права" (Völkerstrafgesetzbuch) і усуває прогалини в німецькому законодавстві про кримінальну відповідальність.

Представники ЛГБТІ-спільноти - під захистом міжнародного кримінального права

Згідно із законопроєктом, передбачається також ініціювати внесення змін до складу злочину проти людяності в Міжнародному кримінальному кодексі, який передбачає переслідування певних груп або спільнот. Як неприпустиму підставу для переслідування, згідно з розробленим в уряді Німеччини законопроєктом, має бути додано "сексуальну орієнтацію".

Представник парламентської групи з питань політики щодо ЛГБТІ соціал-демократ Фалько Дросманн (Falko Droßmann) назвав цю поправку історичною. "Ми перша і поки що єдина держава у світі, яка має намір взяти представників ЛГБТІ-спільноти під захист міжнародного кримінального права", - зазначив він.

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