У ФРН хочуть конфіскувати 720 мільйонів євро активів РФ

Генеральний прокурор федеральної прокуратури Німеччини Петер Франк (Peter Frank) має намір конфіскувати понад 720 мільйонів євро, що належать російському фінансовому інституту, і перевести їх до державної скарбниці.

Цю інформацію, оприлюднену у вівторок, 20 грудня, виданням Spiegel Online, підтвердила Федеральна прокуратура Німеччини , вказавши, що вона звернулася до Вищого земельного суду у Франкфурті-на-Майні з вимогою конфіскувати понад 720 мільйонів євро, які зберігаються на рахунках російського Національного розрахункового депозитарію (НРД) - підрозділу Московської біржі.

Читайте також: США шукають спосіб конфіскувати заморожені російські активи - FT

Російський Національний розрахунковий депозитарій підпав під санкції ЄС у червні 2022 року, після чого ці активи було заморожено. За даними Spiegel Online, у день, коли стало відомо про санкції, керівництво філії НРД намагалося врятувати ці активи від блокування. "Дочці" банку J.P. Morgan надійшло доручення, згідно з яким понад 720 мільйонів євро мали переказати на рахунок у Commerzbank Національної клірингової корпорації (НКК) - іншлї дочірньої компанії Мосбіржі. Однак через санкції переказ було заблоковано.

Спробу вивести гроші Федеральна прокуратура Німеччини розцінює як обхід санкцій, що, на її думку, дає формальний привід конфіскувати активи.

Поки що Німеччина лише заморозила активи російських компаній, що фігурують у санкційному списку ЄС, на суму трохи менше п'яти мільярдів євро. Загалом у країнах Європейського Союзу перебуває близько 210 мільярдів заморожених російських активів.