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У ФРН Google зобов'язали видаляти лише доведений неправдивий контент
Фото: Eibner Europa/imago
Закон і правоНімеччина

У ФРН дозволили Google видаляти лише доведену брехню

Валерій Сааков | Сергій Ромашенко
51 хв. тому

Потерпілий має право вимагати видалення контенту лише в обґрунтованих випадках. Пошуковики не зобов'язані самі проводити розслідування і виходити на потерпілого, постановила Федеральна судова палата.

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Google та інші пошуковики мають право видаляти дражливі публікації з результатів пошуку лише в тому разі, якщо потерпілий може належною мірою довести наявність завідомо неправдивих відомостей, постановила Федеральна судова палата Німеччини у вівторок, 23 травня.

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У судовому рішенні вказується, що пошуковики не зобов'язані самі проводити відповідні розслідування і виходити на постраждалих. Тим самим палата ухвалила рішення, орієнтуючись на постанову Європейського суду.

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Конкретно слухалася справа кількох позивачів зі сфери фінансових послуг. Вони домагалися виключення цілої низки критичних статей про їхню модель капіталовкладень із результатів пошуку Google. Федеральна судова палата, однак, визнала виправданою лише вимогу видалити з результатів пошуку фотографії цих позивачів поза всяким контекстом.

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