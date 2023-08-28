У ФРН член міськради намалював свастику на авто з України

У німецькому курортному місті Баден-Баден член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами та написав на них великими літерами "Fuck UA". За фактом цього правопорушення політику виписали штраф "за використання атрибутики антиконституційних організацій" та образу, повідомила прокуратура Баден-Бадена у понеділок, 28 серпня.

До якої саме політичної фракції належить політик, не уточнюється. Конкретно член міськради звинувачується в тому, що він у січні та березні розмалював по одному з українських автомобілів на одному з підземних паркінгів.

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Дисциплінарні наслідки та штраф

Міська влада Баден-Бадена проведе перевірку, щоб з'ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника. Лише після цього, можливо, буде зроблена заява, зазначили у міськраді.

Згідно з повідомленнями, політику 24 серпня було виписано штраф у розмірі 50-денного окладу. Точна сума штрафу, який поки що не набрав законної сили, не називається. Якщо політик не оскаржить штраф, то він набуде чинності 8 вересня.

У міськраді Баден-Бадена представлені "зелені", християнські демократи, "Вільні громадяни Баден-Бадена", соціал-демократи, вільні демократи та представники правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

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