  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНімеччина

У ФРН член міськради намалював свастику на авто з України

Сергій Ромашенко | Роман Губа
28 серпня 2023 р.

Інцидент трапився у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Окрім свастики, член міськради Баден-Бадена написав на двох українських авто великими літерами "Fuck UA".

https://p.dw.com/p/4VfTt
Українські автомобільні номери
Українські автомобільні номериФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/IMAGO

У німецькому курортному місті Баден-Баден член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами та написав на них великими літерами "Fuck UA". За фактом цього правопорушення політику виписали штраф "за використання атрибутики антиконституційних організацій" та образу, повідомила прокуратура Баден-Бадена у понеділок, 28 серпня.

До якої саме політичної фракції належить політик, не уточнюється. Конкретно член міськради звинувачується в тому, що він у січні та березні розмалював по одному з українських автомобілів на одному з підземних паркінгів.

Читайте також: Нацистська символіка в Німеччині: заборона та винятки

Дисциплінарні наслідки та штраф

Міська влада Баден-Бадена проведе перевірку, щоб з'ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника. Лише після цього, можливо, буде зроблена заява, зазначили у міськраді.

Згідно з повідомленнями, політику 24 серпня було виписано штраф у розмірі 50-денного окладу. Точна сума штрафу, який поки що не набрав законної сили, не називається. Якщо політик не оскаржить штраф, то він набуде чинності 8 вересня.

У міськраді Баден-Бадена представлені "зелені", християнські демократи, "Вільні громадяни Баден-Бадена", соціал-демократи, вільні демократи та представники правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Читайте також:  Від Z до свастики: заборонені символи в Німеччині

Шість несподіваних речей, які заборонені в Німеччині (24.10.2019)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр оборони України Олексій Резніков

Куртки для ЗСУ: Резніков наполягає, що були закуплені зимові

Конфлікти28 серпня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські військовослужбовці біля Бахмута Донецької області, квітень 2023 року

"Армія тримається на дисципліні". Як карають військових

"Армія тримається на дисципліні". Як карають військових

Політика28 серпня 2023 р.
До 80 відсотків покалдів українського вугілля перебувають на окупованих територіях

Українські природні ресурси як здобич Росії

Українські природні ресурси як здобич Росії

Економіка28 серпня 2023 р.
Корупційні скандали в умовах війни дедалі більше обурюють українців

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Корупція28 серпня 2023 р.
external

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Конфлікти25 серпня 2023 р.42:31 хв.
DW розмовляє зі школярами на ганку школи

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

Освіта25 серпня 2023 р.
external

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Суспільство25 серпня 2023 р.10:36 хв.
На головну сторінку