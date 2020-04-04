 У Франції через коронавірус звільнили понад 6000 ув′язнених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2020

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Новини

У Франції через коронавірус звільнили понад 6000 ув'язнених

З французьких в'язниць достроково звільняють тих, у кого закінчується термін позбавлення волі або є проблеми зі здоров'ям. Раніше коронавірус виявили у десятків ув'язнених і співробітників в'язниць.

Guantanamo Bay | Gefängnis, Vogel & Stacheldraht (picture-alliance/dpa/AFP/P.J. Richards)

У Франції через епідемію коронавірусу звільнили 6266 ув'язнених. Про це повідомила в п'ятницю, 3 квітня, агенція AFP з посиланням на джерело в міністерстві юстиції країни. Станом на 1 квітня у 188 французьких установах відбування покарання утримувалися 66309 осіб, за два тижні їх кількість зменшилася майже на 10 відсотків.

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Раніше міністерство юстиції ініціювало кампанію дострокового звільнення тих, у кого закінчується термін позбавлення волі або є проблеми зі здоров'ям. Кількість ув'язнених зменшується ще й тому, що на тлі епідемії юридичний апарат працює повільно, а людей в тюрми доставляють менше, зазначило джерело.

Раніше повідомлялося, що SARS-CoV-2 був виявлений у 48 ув'язнених та 114 співробітників в'язниць. Правозахисники закликають звільнити ув'язнених, яким залишилося провести у в'язниці щонайменше півроку.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, станом на ранок 4 квітня у Франції зареєстровано понад 65,2 тисячі інфікованих коронавірусом, 6,52 тисячі людей померли від СOVID-19.

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Докладно

Ukraine Kiew Coronavirus (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

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