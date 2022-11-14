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Енергетична криза
Ця зима в Європі буде теплішою за попередні, прогнозують синоптики
Ця зима в Європі буде теплішою за попередні, прогнозують синоптикиФото: Jan Eifert/dpa/picture alliance
КліматЄвропа

У Європі очікують аномально теплу зиму

Ольга Лебедєва | Анастасія Шепелева
1 год. тому

За прогнозом європейської служби Copernicus, прийдешня зима в Європі буде значно теплішою, ніж середні історичні показники, що дозволить уникнути дефіциту природного газу.

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За прогнозом Служби моніторингу за зміною клімату Copernicus, що входить до структури ЄС, на Європу очікує аномально тепла зима. Найближчими місяцями в регіонах уздовж узбережжя Балтійського, Середземного і Північного морів фіксуватимуть температури, що перевищують середні історичні значення, зазначається в опублікованому в неділю, 14 листопада, сезонному прогнозі служби Copernicus.

Вчені оцінюють у 50-60 відсотків ймовірність того, що температура буде значно вищою за історичні норми на території Великобританії, Центральної та Південної Європи. Високі температури допоможуть запобігти дефіциту природного газу і знизити попит на нього після зростання цін до рекордних значень на тлі війни Росії проти України, зазначає Bloomberg.

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Модель Copernicus об'єднує дані вчених із Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та США. Служба ЄС використовує великий обсяг даних із супутників, кораблів, літаків і метеостанцій по всьому світу для своїх щомісячних і сезонних прогнозів.

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