У Європі очікують аномально теплу зиму

За прогнозом європейської служби Copernicus, прийдешня зима в Європі буде значно теплішою, ніж середні історичні показники, що дозволить уникнути дефіциту природного газу.

За прогнозом Служби моніторингу за зміною клімату Copernicus, що входить до структури ЄС, на Європу очікує аномально тепла зима. Найближчими місяцями в регіонах уздовж узбережжя Балтійського, Середземного і Північного морів фіксуватимуть температури, що перевищують середні історичні значення, зазначається в опублікованому в неділю, 14 листопада, сезонному прогнозі служби Copernicus.

Вчені оцінюють у 50-60 відсотків ймовірність того, що температура буде значно вищою за історичні норми на території Великобританії, Центральної та Південної Європи. Високі температури допоможуть запобігти дефіциту природного газу і знизити попит на нього після зростання цін до рекордних значень на тлі війни Росії проти України, зазначає Bloomberg.

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Модель Copernicus об'єднує дані вчених із Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та США. Служба ЄС використовує великий обсяг даних із супутників, кораблів, літаків і метеостанцій по всьому світу для своїх щомісячних і сезонних прогнозів.

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