У Європарламенті відбулося вручення премії імені Сахарова

22-річну Махсу Аміні, вбиту після затримання поліцією моралі в Ірані, і рух за права жінок у країні, що розпочався після її смерті, нагороджено премією Європарламенту "За свободу думки".

Іранську курдку Махсу Аміні посмертно нагороджено премією "За свободу думки" імені Андрія Сахарова, яку присуджує Європейський парламент. Від імені сім'ї дівчини, вбитої поліцією моралі, нагороду прийняли під час офіційної церемонії у Страсбурзі у вівторок, 12 грудня, адвокат Салех Нікбахт, а також сестра Аміні Афсун Наджафі, яка живе у вигнанні, і активістка Мерседе Шихінкар. Батьки і брат Аміні бути присутніми на церемонії не змогли, оскільки влада Ірану відмовила їм у виїзді з країни.

Голова Європарламенту Роберта Мецола у своїй промові назвала мужність і наполегливість іранок у їхній боротьбі за справедливість, свободу і права людини нестримними. За її словами, голос Махси Аміні "рознісся по всьому світу" і поклав початок руху "Жінки, життя, свобода". "Ваша сміливість переможе, тому що ваша мета є правильною", - додала глава Європарламенту.

Зі свого боку мати Аміні Можган Ефтехарі у вітальному слові порівняла доньку з Жанною Д'Арк, страченою інквізицією і потім канонізованою католицькою церквою. Як середньовічна активістка, так і Махса Аміні своєю смертю подолали кордони і відродили прагнення до емансипації та свободи, заявила вона.

Лауреати премії Сахарова 2023 року - Махса Аміні та рух іранок

Другим лауреатом премії Сахарова цього року став іранський масовий рух за права жінок під гаслом "Жінки, життя, свобода!" "Жорстоке вбивство 22-річної Джини Махси Аміні стало поворотним моментом. Воно поклало початок жіночому руху, який творить історію", - вказала Роберта Мецола, оголошуючи лауреатів.

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Махса Аміні померла 16 вересня 2022 року після того, як її затримала поліція моралі за звинуваченням у неправильному носінні хіджабу. Її сім'я стверджує, що Махса померла через жорстоке поводження з нею в поліції. Влада в Тегерані заперечує це.

Смерть Аміні викликала по всьому Ірану масові акції протесту під гаслом "Жінка, життя, свобода!". Вони тривали протягом багатьох місяців. За даними неурядових організацій, під час протестних акцій загинули понад 550 демонстрантів, сімох чоловіків було страчено.

Премія Європарламенту імені Сахарова

Премію "За свободу думки", названу на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова, Європарламент заснував 1988 року. Її присуджують людям або громадським організаціям, які відзначилися у справі захисту прав людини та основоположних свобод. Розмір премії становить 50 тисяч євро.

У 2022 році премії був удостоєний український народ. 2021 року нагороду отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, який уже тоді перебував у колонії, роком раніше - білоруська опозиція, а 2018 року - український режисер Олег Сенцов, якого на той час утримували у в'язниці в Росії.