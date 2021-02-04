У Дрездені засудили терористів з "Фрайталю"

Вищий земельний суд в Дрездені у четвер, 4 лютого, виніс вироки ще чотирьом членам і прихильникам правоекстремістського угруповання "Фрайталь". За членство в терористичній організації один обвинувачений засуджений до двох з половиною років позбавлення волі. Ще двоє обвинувачених отримали по два роки позбавлення волі умовно. Прихильницю угруповання засудили до шести місяців позбавлення волі умовно.

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Це вже другий процес у Вищому земельному суді Дрездена щодо екстремістів угруповання "Фрайталь". Ці троє чоловіків і одна жінка постали перед судом у вересні 2020 року. Предметом розгляду в рамках процесу стали, зокрема, напади в 2015 році на офіс Лівої партії і гуртожиток для біженців, під час якого від вибуху один з мігрантів був поранений.

Раніше, у березні 2018 року, суд у Дрездені вже засудив вісьмох учасників правоекстремістського угруповання "Фрайталь" до тюремного ув'язнення на терміни від 4 до 10 років. Процес тривав рік.

Ще один судовий процес щодо кількох членів "Фрайталю" розпочався у січні 2021 року. Коли у ньому очікується судове рішення, поки невідомо.

Ця терористична організація діяла підпільно і здійснювала напади, зокрема, на притулки для біженців.