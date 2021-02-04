 У Дрездені засудили терористів з ″Фрайталю″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

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Новини

У Дрездені засудили терористів з "Фрайталю"

Ще кілька членів угруповання "Фрайталь" засуджені до реальних та умовних строків позбавлення волі. У 2015 році вони здійснили напад на офіс Лівої партії та на гуртожиток для біженців.

Під час судового засідання щодо екстремістів Фрайталь

Під час судового засідання щодо екстремістів "Фрайталь"

Вищий земельний суд в Дрездені у четвер, 4 лютого, виніс вироки ще чотирьом членам і прихильникам правоекстремістського угруповання "Фрайталь". За членство в терористичній організації один обвинувачений засуджений до двох з половиною років позбавлення волі. Ще двоє обвинувачених отримали по два роки позбавлення волі умовно. Прихильницю угруповання засудили до шести місяців позбавлення волі умовно.

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Це вже другий процес у Вищому земельному суді Дрездена щодо екстремістів угруповання "Фрайталь". Ці троє чоловіків і одна жінка постали перед судом у вересні 2020 року. Предметом розгляду в рамках процесу стали, зокрема, напади в 2015 році на офіс Лівої партії і гуртожиток для біженців, під час якого від вибуху один з мігрантів був поранений.

Раніше, у березні 2018 року, суд у Дрездені вже засудив вісьмох учасників правоекстремістського угруповання "Фрайталь" до тюремного ув'язнення на терміни від 4 до 10 років. Процес тривав рік.

Ще один судовий процес щодо кількох членів "Фрайталю" розпочався у січні 2021 року. Коли у ньому очікується судове рішення, поки невідомо.

Ця терористична організація діяла підпільно і здійснювала напади, зокрема, на притулки для біженців.

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