В Австрії виявили арсенал зброї правоекстремістів зі зв'язками в Німеччині

Правоохоронні органи Австрії виявили склад зі зброєю, що належить неонацистським угрупованням. Серед іншого, вилучені 76 одиниць напівавтоматичної та автоматичної зброї, велика кількість боєприпасів, а також ручні гранати і вибухівка, повідомив міністр внутрішніх справ країни Карл Нехаммер (Karl Nehammer) на пресконференції в суботу, 12 грудня. Зброя, на думку правоохоронних органів, призначалася для створення незаконних збройних формувань у Німеччині, передає агентство dpa.

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Під час спільного розслідування з двома німецькими земельними відомствами кримінальної поліції в Австрії були проведені п'ять обшуків, затримано п'ять осіб, додав Нехаммер. Ще дві людини затримані на території Німеччини: в Баварії і Північному Рейні-Вестфалії. Головним підозрюваним є 53-річний громадянин Австрії, раніше судимий. Як повідомив голова австрійської поліції Герхард Пюрстль (Gerhard Pürstl), така кількість зброє є однією з найбільших знахідок за останні десятиріччя.

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Під час обшуку одного з будинків у середу було виявлено пістолети-кулемети і штурмові гвинтівки з набоями. А під час обшуку у четвер було знайдено контейнер зі зброєю, набоями і вибухівкою. У п'ятницю ж під час обшуку в землі Нижня Австрія були виявлені близько 100 тисяч набоїв і багато одиниць довгоствольних рушниць. За словами Пюрстля на пресконференції, "все, що ми знайшли, взагалі б тут не вмістилося".

Створення збройного угруповання в Німеччині

Австрійські правоохоронні органи вийшли на слід правоекстремістської мережі після того, як в жовтні була відстежена поставка наркотиків з Німеччини до Австрії. Під час розслідування було встановлено, що виручені від продажу наркотиків кошти використовувалися для придбання зброї, яка потім мала переправлятися до ФРН, повідомило земельне відомство кримінальної поліції у Відні.

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У МВС Німеччини заявили, що відомство перебуває в тісному контакті з владою Австрії. "Ми ставимося до цієї ситуації дуже серйозно. Злочин і його мотиви повинні бути повністю розслідувані", - підкреслила представниця відомства.

Земельне відомство кримінальної поліції у Відні вже кілька місяців проводить розслідування спільно з німецькими колегами в Баварії і Північному Рейні-Вестфалії.