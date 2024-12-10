У дитсадках у Німеччині бракує кваліфікованих кадрів

У німецьких дитячих садочках працюють дедалі менше кваліфікованих кадрів - вихователів і виховательок із профосвітою. Крім того, через брак персоналу багатьом садочкам доводиться брати на роботу працівників, які не мають необхідної для цього педагогічної освіти.

Таких висновків доходять аналітики німецького Фонду Бертельсманна (Bertelsmann Stiftung). Це - приватний науковий і просвітницький центр, що фінансує, зокрема, великомасштабні політико-економічні дослідження. Опубліковану днями доповідь "Моніторинг системи дошкільної освіти" було складено на основі даних Федерального статистичного відомства Німеччини (Destatis).

Дитсадкам у Німеччині бракує педагогів

У 2017 році 41 відсоток дитячих садочків у Німеччині мав високу квоту фахівців із профосвітою. Приблизно 80 відсотків педагогічного складу мали кваліфікацію: тобто приблизно вісім із десяти осіб. У 2023 році таких стала лише третина від загальної чисельності персоналу. Причому така тенденція спостерігається у 13 із 16 федеральних земель. Найпомітніше скорочення відбулося в Берліні: на 18 відсоткових пунктів.

При цьому міністерство у справах сім'ї рекомендувало установам дошкільної освіти у середньостроковій перспективі досягти квоти кваліфікованих кадрів у діапазоні від 72,5 до 85 відсотків. Цікаво, що в багатьох дитячих садках на сході країни (колишньої НДР) цього показника вже досягнуто. Чого не можна сказати про західні федеральні землі: у середньому вони всі сильно відстають від бажаного результату. Найгірше ситуація виглядає в Баварії - тут лише три відсотки закладів дошкільної освіти можуть запропонувати кваліфікований підхід, де в педагогічній команді вісім із десяти працівників мають відповідну освіту.

Експертка Фонду Бертельсманна Анетте Штайн (Anette Stein) вважає, що приплив нових кадрів до дитячих садочків - позитивна тенденція, однак для роботи з дітьми потрібна педагогічна кваліфікація. Вимоги до претендентів можуть бути знижені в ситуації гострої нестачі персоналу і загрози закриття установи, але в довгостроковій перспективі це не може бути повноцінним рішенням. "Однак якраз такий тренд ми спостерігаємо в усіх федеральних землях", - каже вона.

Брак кваліфікованих фахівців у дитячих садках позначається на якості дошкільної освіти. Особливо гострою проблема стає для дітей із родин, де немає носіїв німецької мови.

Працівники дитсадків перевантажені

Брак педагогічного персоналу лягає важким тягарем на плечі співробітників, яким доводиться допомагати менш кваліфікованим колегам справлятися зі своїми обов'язками. Як наслідок більшість вихователів і виховательок у Німеччині нарікають на напругу й надмірне навантаження. Про це свідчать результати опитування Гісенського університету імені Юстуса Лібіха, представленого одночасно з дослідженням Фонду Бертельсманна. У межах того опитування вчені проаналізували відповіді понад 20 тисяч працівників дитячих садків.

У дитсадках, де спостерігається нестача кадрів, три чверті персоналу почувається стомленим. Однак навіть у садочках, де ситуація з персоналом досить сприятлива, на перевтому нарікають 40 відсотків опитаних.