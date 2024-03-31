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ЕкономікаУкраїна

В чотирьох областях України застосували графіки відключень

Анастасія Шепелева
31 березня 2024 р.

Аби не допустити перевантаження перетинів, ввечері 30 березня у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях діяли аварійні графіки відключення електрики.

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Опори ЛЕП під Києвом (фото з архіву)
Опори ЛЕП під Києвом (фото з архіву)Фото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

На Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині та Полтавщині ввечері суботи, 30 березня, за розпорядженням диспетчера компанії "Укренерго", знову запровадили графіки аварійних відключень, повідомили в міністерстві енергетики України. 

"Причина - мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі для недопущення перевантаження перетинів", - пояснили у відомстві.  Напередодні в цих областях обмеження скасовували.

Також і далі чинні погодинні графіки відключень на Харківщині, де наразі знеструмлені 18,3 тисячі домогосподарств у 62 населених пунктах.

Водночас в міненерго запевнили, що дефіциту електроенергії та загрози аварійних відключень для інших регіонів немає.

Енергоблок ХАЕС підключили до мережі

Крім того, у міністерстві повідомили, що після ремонту відновили роботу енергоблоку Хмельницької атомної електростанції - на два тижні раніше запланованого терміну. "На сьогодні у звʼязку із введеними обмеженнями НЕК "Укренерго" енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт*год. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково", - зазначили в "Укренерго".

Внаслідок масованої російської атаки 29 березня пошкоджено об'єкти енергетики у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях, у деяких регіонах довелося запроваджувати аварійні відключення електрики. Аварійне відключення обладнання було також проведено на одній із підстанцій на Одещині, внаслідок чого було тимчасово знеструмлено близько 70 тисяч споживачів. 

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