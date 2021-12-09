 У Боснії знайшли ще одну братську могилу жертв геноциду в Сребрениці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2021

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Новини

У Боснії знайшли ще одну братську могилу жертв геноциду в Сребрениці

За 200 кілометрів від Сребрениці виявили масове поховання. Загалом у Боснії знайдено вже понад 90 братських могил із жертвами масової розправи над боснійськими мусульманами у 1995 році.

Меморіал жертв різанини в Сребрениці (архівне фото)

Меморіал жертв різанини в Сребрениці (архівне фото)

У південній частині Боснії та Герцеговини виявили ще одну братську могилу з останками жертв масової розправи над мусульманами в Сребрениці  у 1995 році. Поховання знайшли поблизу міста Калиновік за 200 кілометрів від Сребрениці, повідомила Міжнародна комісія зі зниклих безвісти осіб (ICMP) 8 грудня. Це найвіддаленіша від Сребрениці братська могила з усіх виявлених.

Експерти зіставили проби ДНК останків із генетичними пробами, наданими родичами зниклих. В результаті експерти виявили десять збігів. Після цього проби передали компетентним установам Боснії для офіційної ідентифікації.

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Геноцид мусульман у Сребрениці

Міжнародні суди кваліфікували розправу боснійсько-сербських солдатів над більш ніж вісьмома тисячами мусульманських чоловіків у Сребрениці у 1995 році як геноцид. Боснійсько-сербського лідера Радована Караджича та його командувача збройними формуваннями Ратко Младіча засудили до довічного позбавлення волі насамперед через Сребреницю.

Керівник філії ICMP на Західних Балканах Метью Холлідей повідомив, що нову братську могилу виявили всього за кілька кілометрів від села, де бійці воєнізованого формування "Скорпіон" у середині 1995 року вбили шістьох бранців із Сребрениці. Відеозаписи цієї страти були використані міжнародними судами як доказ.

За даними меморіального центру Srebrenica Memorial Centre, у Боснії знайдено вже понад 90 братських могил із жертвами розправи у Сребрениці. За висновком експертів, багато трупів згодом викопали і закопали в інших місцях, щоб приховати сліди злочинів. Доля сотень інших жертв залишається невідомою. Однак нові поховання виявляють дедалі рідше. Останнє з них знайшли у 2016 році.

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