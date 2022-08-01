У Болгарії вибухнув склад із боєприпасами бізнесмена Гебрева

У Болгарії в неділю, 31 липня, стався вибух на складі боєприпасів, який належить підприємцю Еміліану Гебреву, який надавав озброєння в Україну у розпал конфлікту на Донбасі у 2014 році, повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними Болгарського національного радіо, інцидент стався на території колишніх армійських казарм поблизу міста Карнобат на південному сході країни. Унаслідок вибуху на складі розпочалася пожежа, постраждалих немає.

Гебрев, коментуючи подію, сказав, що "не йдеться про жодну людську помилку, її бути не може". За його словами, на складі зберігалися старі не оплачені боєприпаси, замовлені різними компаніями.

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Вибухи у чеській Врбетіце та замахи на болгарського бізнесмена

Минулого року влада Чехії оголосила про причетність громадян Росії до вибухів на військовому складі в селі Врбетіце в 2014 році, в результаті яких було знищено близько 150 тонн боєприпасів. Склади орендувала приватна фірма Imex Group. За даними чеських ЗМІ, боєприпаси планувалося відправити компанії Гебрева, який, ймовірно, постачав озброєння в Україну, Сирію та інші країни.

Росія відкидала звинувачення в організації вибухів у Врбетиці. Зі свого боку, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш називав ці вибухи "безпрецедентним терористичним актом".

28 квітня 2015 року, лише через кілька місяців після вибуху, Еміліан Гебрев став жертвою важкого отруєння. Як випливає зі спільного розслідування Bellingcat, The Insider і німецького тижневика Der Spiegel, опублікованого в кінці серпня 2020 року, для замаху на Гебрева могла використовуватися отрута сімейства "Новачок", а виконавцями замаху могли бути агенти ГРУ.

На думку самого болгарського бізнесмена, він міг представляти інтерес для російських спецслужб, оскільки займався постачанням зброї в Україну або у зв'язку з тим, що Росія хотіла отримати завод, контрольований його компанією.

Після першого замаху на його життя Гебрев провів близько місяця в лікарні. Влітку 2015 року, лише через місяць після виписки, його знову шпиталізували з ознаками отруєння, яке йому, однак, також вдалося пережити.

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