 У Берліні під час перестрілки поранено кілька осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2020

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Новини

У Берліні під час перестрілки поранено кілька осіб

Чотирьох людей доправили до лікарні після перестрілки в берлінському районі Кройцберг, розповіли в поліції. Є дані про трьох серйозно поранених осіб.

Внаслідок перестрілки у берлінському Кройцберзі постраждали щонайменше четверо людей

Внаслідок перестрілки у берлінському Кройцберзі постраждали щонайменше четверо людей

У берлінському районі Кройцберг у ніч на суботу, 26 грудня, виникла сутичка, під час якої сталася перестрілка. Внаслідок неї постраждали декілька осіб. Речниця поліції заявила, що чотирьох людей доставили до лікарні після сутички між кількома людьми.

Причини суперечки, що призвела до перестрілки, залишаються невідомими. У поліції розповіли, що інцидент стався біля офісу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), утім правоохоронці виключили політичний мотив, але ситуація все ще залишається дуже незрозумілою. Невідомі нападники швидко втекли з місця події.

У Кройцбергу чергують озброєні поліцейські, вони розшукують тих, хто міг здійснити стрілянину. Вони вже обшукали одну з найбілжчих станцій метро, над цим районом був помічений поліцейський вертоліт. 

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