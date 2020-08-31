У Бейруті припинили пошуки людей під завалами

Працівники рятувальних служб у суботу, 6 вересня, заявили, що під завалами будинку в Бейруті більше немає жодних ознак життя. Пошуки людей під уламками будинку почалися 4 вересня, коли чилійські експерти зі спеціально натренованим собакою та відстежувальними пристроями виявили докази ознак життя під завалами. Їхні спеціальні датчики виявили ознаки пульсу.

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З того часу близько 50 рятувальників та волонтерів розчищали завали руками та лопатами. Вони просувалися повільно, оскільки існувала загроза повного руйнування будівлі. Рятувальники розчистили майже всі залишки заваленої будівлі і оголосили про завершення своєї місії.

"З технічної точки зору", вже немає жодних ознак життя, заявив керівник чилійської групи фахівців "Топос" ("Кроти") Франциско Лерманда журналістам у столиці Лівану. "Ми перевірили 95 відсотків будівлі за винятком тротуару, який повністю завалений камінням. Можливо, там є тіло, але ми не змогли його знайти", - сказав рятувальник.

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Вибух у Бейруті та відставка уряду

Вибух у порту Бейрута на початку серпня забрав життя понад 180 людей. За даними ліванського міністерства охорони здоров'я, семеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

За даними уряду Лівану, у порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки.

Вибух спричинив загострення антиурядових протестів. Під їхнім тиском 10 серпняуряд Лівану на чолі з Хасаном Діабом пішов у відставку. Діаб під час оголошення заяви про відставку зазначив, що в Лівані "система корупції є більшою за державу".

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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Паніка в Бейруті Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Вибухи відчули далеко від епіцентру Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Жителі Кіпру теж відчули вибухи Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Десятки загиблих, тисячі поранених Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Тонни аміачної селітри За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Наввипередки з часом за порятунок людських життів Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Люди розшукують одне одного Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Зона лиха і триденний траур Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн. Автор: Дарко Яневич

