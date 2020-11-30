 У Австрії зійшов із рейок потяг зі школярами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

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Новини

У Австрії зійшов із рейок потяг зі школярами

Регіональний потяг зійшов із рейок у федеральній землі Зальцбург. Усередині були десятки школярів. 17 пасажирів дістали легкі ушкодження.

На місці аварії потяга

На місці аварії потяга

У австрійській федеральній землі Зальцбург у п'ятницю, 9 липня, зійшов із рейок регіональний потяг. У ньому перебували близько 50 пасажирів. Серед них були десятки школярів, які добиралися до шкіл у місті Тамсвеґ в останній навчальний день перед канікулами.

17 пасажирів дістали легкі ушкодження, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на рятувальників. Потяг зійшов з рейок невдовзі після сьомої ранку. Один вагон злетів у річку Мура - на щастя, з невеликої висоти. Рятувальники повідомили, що після негоди на рейках лежало коріння дерев. Вочевидь, саме це і спричинило аварію.

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