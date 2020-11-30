У Австрії зійшов із рейок потяг зі школярами

У австрійській федеральній землі Зальцбург у п'ятницю, 9 липня, зійшов із рейок регіональний потяг. У ньому перебували близько 50 пасажирів. Серед них були десятки школярів, які добиралися до шкіл у місті Тамсвеґ в останній навчальний день перед канікулами.

17 пасажирів дістали легкі ушкодження, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на рятувальників. Потяг зійшов з рейок невдовзі після сьомої ранку. Один вагон злетів у річку Мура - на щастя, з невеликої висоти. Рятувальники повідомили, що після негоди на рейках лежало коріння дерев. Вочевидь, саме це і спричинило аварію.