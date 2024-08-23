У Австрії затримали одного з втікачів з психіатрії у Баварії

Після втечі чотирьох чоловіків із закритого відділення психіатрії у Баварії одного з них затримали в Австрії. Він здався поліції без опору. Розшук інших втікачів триває.

Австрійська поліція затримала чоловіка, який кілька днів тому утік з закритої клініки в Баварії, йдеться у повідомленні правоохоронців у п'ятницю, 23 серпня. 28-річний чоловік здався поліції без опору, інші деталі затримання не наводяться.

Розшук трьох інших чоловіків, які втекли 17 серпня з психіатричної лікарні в баварському Штраубінгу, триває "повним ходом". Поліція вважає чоловіків, яким від 27 до 31 року, небезпечними. За словами представника поліції, дані від громадськості за межами Баварії фіксуються і перевіряються щоденно, слідчі також аналізують відеозаписи та перевіряють можливі контактні адреси.

Раніше повідомлялося, що до їх розшуку в районі Штраубінга залучали гелікоптери і кінологічні підрозділи за підтримки сусідніх відділків, які мобілізувалися для надання допомоги.

Минулого тижня спробу втечі також вчинив пацієнт окружної клініки в місті Деггендорф у Нижній Баварії. Він спробував втекти під час походу під ескортом до кінотеатру в Платтінгу, але майже за вісім годин його спіймали і повернули на місце.

Люди, які вчинили кримінальні правопорушення, але є неосудними чи обмежено осудними, утримуються в закритих відділеннях психіатричних лікарень. Зазвичай це пов'язано з наявними у них психічними захворюваннями або залежностями.

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