У Баварії четверо ув'язнених втекли з психіатричної лікарні

Поліція повідомила, що четверо ув'язнених втекли зі спеціалізованої медичної установи в місті Штраубінг. Серед них 31-річний боснієць, двоє 28-річних німців і косовар віком 27 років.

Поліція федеральної землі Баварія повідомила пізно ввечері в суботу про втечу чотирьох чоловіків з медичної установи у місті Штраубінг, де утримуються ув'язнені з психіатричними захворюваннями або залежністю.

"Згідно з нашою поточною інформацією, четверо пацієнтів лікарні BKH Lerchenhaid підозрюються в тому, що спочатку погрожували співробітникові BKH. Після цього четверо мешканців змогли втекти в напрямку Альбурга", - йдеться в повідомленні поліції.

Також поліція попередила людей не підбирати автостопників. "З точки зору оцінки рівня небезпеки, на даний момент немає ніяких подробиць. Тим не менш, поліція просить людей не підбирати автостопників і не наближатися до них", - порадили правоохоронці.

Натомість, усім, кому здається, що вони бачили втікачів, слід повідомити про це поліцію або зателефонувати за номером екстреного виклику 110.

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Утікачів слід вважати небезпечними

За кілька годин поліція оприлюднила додаткову заяву , в якій містилися детальні описи, фотографії та особи всіх чотирьох підозрюваних, а також інформація про те, в якому одязі їх бачили востаннє. Серед них 31-річний боснієць, двоє 28-річних німців і косовар віком 27 років.

"Чотирьох втікачів слід вважати небезпечними", - заявила поліція, нагадавши, що не слід підбирати не наближатися до чоловіків.

У повідомленні правоохоронців йдеться про те, що в масштабних пошуках в районі Штраубінга беруть участь гелікоптери і кінологічні підрозділи за підтримки сусідніх відділків, які мобілізувалися для надання допомоги.

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Втеча на тлі масових народних гулянь

У Штраубінгу - місті з населенням 50 тисяч осіб - зараз і так уже задіяно багато поліцейських у зв'язку з великими народними гуляннями, що є другими за масовістю після Октоберфесту. Очікується, що протягом десяти днів у них візьмуть участь до 1,3 мільйона осіб.

Минулого тижня спробу втечі здійснив пацієнт окружної клініки в місті Деггендорф у Нижній Баварії. Він спробував втекти під час походу під ескортом до кінотеатру в Платтінгу, але майже за вісім годин його спіймали і повернули на місце.