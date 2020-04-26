 Twitter вперше позначив повідомлення Трампа як недостовірне | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2020

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Новини

Twitter вперше позначив повідомлення Трампа як недостовірне

Мережа Twitter позначила два твіта президента США як такі, що вводять в оману. Трамп у відповідь звинуватив мережу у придушенні свободи слова.

Дональд Трамп звинуватив мережу Twitter у придушенні свободи слова

Дональд Трамп звинуватив мережу Twitter у придушенні свободи слова

Соціальна мережа Twitter у вівторок, 26 травня, вперше позначила два повідомлення президента США Дональда Трампа як такі, що містять необґрунтовані висловлювання. У цих двох твітах Трамп стверджував, що практика запровадження голосування поштою становить загрозу фальсифікації виборів. Він вважає, що документи можуть викрасти з поштової скриньки, підробити або підписати за інших.

Через кілька годин Twitter розмістив під цими твітами попередження з синім знаком оклику та надписом "Дізнатися факти про голосування поштою", при натисканні на який читачі бачили сторінку з заголоском "Трамп робить необгрунтовані заяви про те, що голосування поштою призведе до фальсифікації голосів". Згідно з поясненням Twitter на цій сторінці, до таких висновків щодо необгрунтованості заяв президента США дійшли телеканал CNN, видання Washington Post та інші ЗМІ. 

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У відповідь Дональд Трамп, який має понад 80 мільйонів підписників у Twitter, звинуватив мережу у втручанні в президентські вибори і придушенні свободи слова.

"Twitter зараз втручається в президентські вибори 2020 року. Вони кажуть, що моя заява про голосування поштою, яке призведе до масової корупції та шахрайства, невірна, грунтуючись на перевірці фактів фейковими новинами CNN і Amazon Washington Post", - написав Трамп у своєму акаунті Twitter.

"Twitter повністю придушує свободу слова, і я, як президент, не дозволю цьому статися!" - додав він.

Facebook пости Трампа не видаляв

Дональд Трамп опублікував аналогічне повідомлення про можливість фальсифікацій під час голосування поштою, і на своїй сторінці в соціальній мережі Facebоok. Цим постом поділилися 17 тисяч разів, він зібрав понад 170 тисяч реакцій. І хоча у політиці Facebook зазначено, що компанія видаляє пости, які містять недостовірну інформацію щодо виборчого процесу, у цьому випадку мережа відмовилася видаляти пост Трампа.

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У Facebook пояснили, що вони намагаються розділяти процеси обговорення людьми виборчого процесу і безпосередньо самі фальсифікації.  

"Ми вважаємо, що люди повинні мати можливість активно обговорювати виборчий процес, і саме тому ми розробили нашу політику, щоб зосередитися на фальсифікаціях, які могли б перешкодити голосуванню", - сказав представник Facebook агентству Reuters.

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