Анкара викликала посла США через операцію в Іраку

Турецький уряд у вівторок, 16 лютого, викликав посла США для роз'яснень у суперечці через військову операцію, яку Туреччина провела проти Робітничої партії Курдистану (РПК) в Іраку.

Американський уряд засудив операцію, тож уряд Туреччини заявив, що хоче якнайчіткіше висловити США свою реакцію. Анкара обвинувачує РПК в страті 13-и викрадених в північному Іраку ще у 2015-2016 роках турецьких выйськових та поліцейських. Курдська організація натомість стверджує, що люди загинули внаслідок бомбардування турецькою авіацією.

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Як повідомлялось, у лютому Туреччина почала наступальну військову операцію у північному Іраку, в рамках якої, як інформував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, заручники мали бути звільнені. Однак, за даними міністерства оборони Туреччини, в Іраку були знайдені трупи 13 турецьких силовиків.

15 лютого поліція затримала понад 700 осіб у багатьох містах Туреччини. Затриманим закидають зв'язки з РПК, яку турецький уряд вважає терористичнорю організацією.

Нагадаємо, Туреччина та США є членами НАТО.

