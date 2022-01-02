 Туреччина має намір забезпечити усю країну чорноморським газом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2022

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Новини

Туреччина має намір забезпечити усю країну чорноморським газом

Як заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Денмез, природний газ із родовища "Сакар'я", виявленого нещодавно в Чорному морі, надходитиме до всіх куточків країни.

Турецьке бурове судно Fatih у Чорному морі

Турецьке бурове судно Fatih у Чорному морі

У 2022 році газ, що видобувається Туреччиною в Чорному морі, надходитиме до всіх куточків цієї країни. Як повідомило в суботу, 1 січня агентство Anadolu, таку заяву зробив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Денмез.

Денмез 31 грудня відвідав завод з переробки природного газу "Філіос", що нині будується в провінції Зонгулдак на півночі Туреччини. "Звідси газ із Чорного моря надходитиме на сушу. Початкова потужність заводу складе десять мільйонів кубометрів на добу, проте пізніше ми плануємо довести цей показник до 40 мільйонів кубометрів", - цитує міністра Anadolu.

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За оцінкою голови турецького Міненерго, підприємство такого масштабу та потужності посяде перше місце у Європі. Як зазначив політик, промисловий комплекс розраховують увести в експлуатацію у першому кварталі 2022 року. Після підключення цього об'єкта до турецької розподільної системи чорноморський газ використовуватиметься у всіх куточках Туреччини. Від цього виграють і турецький народ, і сама держава, наголосив Денмез.

Раніше він заявляв, що родовище природного газу "Сакар'я", яке нещодавно виявили у Чорному морі, зможе забезпечити майже третину внутрішніх потреб країни. За його словами, це станеться, коли виробнича потужність досягне свого максимуму до 2027 року.

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