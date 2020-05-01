Ціни на нафту впали через погрози Дональда Трампа покарати Китай

У понеділок, 4 травня, ціна одного бареля нафти марки Brent зменшилася на 44 американських центи у порівнянні з попереднім днем. Про це повідомляє інофрмаційна агенція dpa. Таким чином вранці понеділка барель Brent коштував 26,21 долара США.

При цьому вартість нафти марки West Texas Intermediate (WTI) впала ще відчутніше - на 1,36 долара США. Вона станом на ранок понеділка становила 18,42 долара, повідомляє інформаційне агентство.

Читайте також: У Норвегії мають намір значно скоротити видобуток нафти

Дональд Трамп погрожує Китаю

Згідно з повідомленням, таким чином ринок зреагував на посилення риторики американського президента Дональда Трампа відносно КНР. Напередодні він заявив, що Китай може бути покараний підвищенням мит за приховування інформації про поширення коронавірусу SARS-CoV-2, яке пізніше спричинило пандемію COVID-19 у світі.

"Це найстрашніше покарання, ось що я скажу", - заявив він в ефірі телеканалу Fox News, відповідаючи на питання, чи розглядає він підвищення мит як покарання для Китаю. Президент додав: "Тарифи, як мінімум, є великим інструментом на переговорах".

У інтерв'ю Fox News Дональд Трамп заявив про готовність покарати Китай новими митами

На думку нафтових трейдерів, такі заяви американського президента збільшують побоювання про відновлення торговельної війни між США та Китаєм. Це своєю чергою може ще більше знизити попит на нафту на світових ринках, пише dpa.

Підозри щодо лабораторії в Ухані

Водночас Трамп заявив, що не вважає, що розповсюдження коронавірусу стало наслідком навмисних дій Китаю. "Здається, вони зробили помилку, коли намагалися це приховати", - зазначив президент США. Він додав, що, на його думку, Пекін знав про проблему, але "був збитий з пантелику цією проблемою".

У неділю, 3 травня державний секретар США Майк Помпео заявив про докази, що підтверджують походження коронавірусу з лабораторії в китайському місті Ухань, яке пізніше стало епіцентром епідемії COVID-19 у Китаї. Він відмовився сказати, чи витік вірусу було зроблено навмисно, але погодився із твердженням американської розвідувальної спільноти, яка вважає, що цей вірус не було створено людьми чи генетично модифіковано.