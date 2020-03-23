 Ціна на нафту впала до рівня 2002 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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Новини

Ціна на нафту впала до рівня 2002 року

Барель WTI на азійських біржах торгується за 20 доларів, барель Brent - за 23 долари.

Symbolbild: Ölpreis (picture-alliance/AP/H. Jamali)

На тлі пандемії коронавірусу ціна на нафту марки WTI впала на 3,9 відсотка, ф'ючерси марки Brent здешевшали на 4,9 відсотка. Барель WTI на азійських біржах у понеділок, 30 березня, торгується за 20 доларів США, барель Brent - за 23 долари. Так дешево нафта коштує вперше з 2002 року. 

Аналітики вважають, що нинішні потрясіння можуть призвести до падіння попиту на нафту на чверть, сховища скоро будуть переповнені, і деякі виробники будуть вимушені припиняти видобуток.

Нагадаємо, 9 березня світові ціни на нафту обвалилися після фактичного припинення існування альянсу ОПЕК+ між країнами, які входять до ОПЕК, а також низкою інших нафтовидобувних країн, насамперед Росією.

З 2016 року альянс ОПЕК+ успішно домовлявся щодо скорочення обсягів видобутку нафти для боротьби з падінням цін на цю сировину. Утім, 6 березня переговори у Відні у форматі ОПЕК+ завершилися безрезультатно після того, як Росія відмовилася від запропонованого ОПЕК чергового скорочення обсягів видобутку нафти. Завдяки скороченню видобутку країни ОПЕК сподівалися зупинити зниження ціни на нафту на тлі економічної кризи, спричиненої епідемією коронавірусу у світі.

  • Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.

  • Паризький будинок мод Chanel

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Паризький будинок мод Chanel

    Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.

  • Міланський тиждень моди

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Міланський тиждень моди

    Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.

  • Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.

  • Промисловий ярмарок у Ганновері

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Промисловий ярмарок у Ганновері

    Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.

  • Лувр в Парижі

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Лувр в Парижі

    У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.

  • Гамбурзький балет

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Гамбурзький балет

    Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.

  • Місія нездійсненна

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Місія нездійсненна

    Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.

    Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук


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Ціни на нафту впали до рівня 2003 року

На тлі пандемії коронавірусу ціни на нафту впали до рівня 2003 року. Барель нафти марки WTI коштує 25 доларів. (18.03.2020)  

Фондові індекси падають після обвалу цін на нафту

Найважливіший фондовий індекс Німеччини впав на 7,4 відсотка відразу після відкриття торгів, а найбільший британський індекс FTSE 100 - на 8,8 відсотка. Раніше аналогічний обвал стався на ринках країн Азії. (09.03.2020)  

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр. (04.03.2020)  

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Symbolbild: Ölpreis

Ціни на нафту впали до рівня 2003 року 18.03.2020

На тлі пандемії коронавірусу ціни на нафту впали до рівня 2003 року. Барель нафти марки WTI коштує 25 доларів.

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Коронавірус у Сирії

Сирія і коронавірус: коли ворог невидимий

У Сирії люди на місцях намагаються захистити себе й своїх близьких від коронавірусу.  

Symbolbild: Ölpreis (picture-alliance/AP/H. Jamali)

Ціна на нафту впала до рівня 2002 року

Барель WTI на азійських біржах торгується за 20 доларів, барель Brent - за 23 долари.  

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