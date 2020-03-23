Ціна на нафту впала до рівня 2002 року

На тлі пандемії коронавірусу ціна на нафту марки WTI впала на 3,9 відсотка, ф'ючерси марки Brent здешевшали на 4,9 відсотка. Барель WTI на азійських біржах у понеділок, 30 березня, торгується за 20 доларів США, барель Brent - за 23 долари. Так дешево нафта коштує вперше з 2002 року.

Аналітики вважають, що нинішні потрясіння можуть призвести до падіння попиту на нафту на чверть, сховища скоро будуть переповнені, і деякі виробники будуть вимушені припиняти видобуток.

Нагадаємо, 9 березня світові ціни на нафту обвалилися після фактичного припинення існування альянсу ОПЕК+ між країнами, які входять до ОПЕК, а також низкою інших нафтовидобувних країн, насамперед Росією.

З 2016 року альянс ОПЕК+ успішно домовлявся щодо скорочення обсягів видобутку нафти для боротьби з падінням цін на цю сировину. Утім, 6 березня переговори у Відні у форматі ОПЕК+ завершилися безрезультатно після того, як Росія відмовилася від запропонованого ОПЕК чергового скорочення обсягів видобутку нафти. Завдяки скороченню видобутку країни ОПЕК сподівалися зупинити зниження ціни на нафту на тлі економічної кризи, спричиненої епідемією коронавірусу у світі.