Тисячі іноземних фірм продовжують роботу в РФ - Єврокомісія

Роботу в Росії, попри її війну проти України, продовжують 1410 іноземних компаній. Водночас 1225 згорнули діяльність в РФ, 275 - завершили вихід з російського ринку.

За даними Європейської Комісії, велика кількість іноземних інвесторів продовжує вести бізнес у Росії попри її війну проти України. Лише близько 40 відсотків міжнародних компаній вирішили покинути РФ або роблять це, йдеться у відповіді Єврокомісії на запит німецького депутата Європейського парламенту Моріца Кьорнера (Moritz Körner).

У відповіді Брюссель спирається на дані Єльської школи менеджменту та Київської школи економіки (KSE). За даними останньої, станом на 18 вересня роботу в Росії продовжують 1410 іноземних компаній. До них, зокрема, належать німецька фармацевтична компанія Stada і група компаній Fresenius, що спеціалізується на медичній техніці та охороні здоров'я. У минулому вони виправдовували свою роботу на російському ринку необхідністю надання медичної допомоги пересічним росіянам.

Водночас кількість компаній, які згорнули свою діяльність у РФ, за даними KSE станом на 18 вересня, досягла 1225. Завершили вихід з російського ринку 275 іноземних компаній.

Коментуючи відповідь Єврокомісії агентству dpa 21 вересня, Кьорнер заявив: "Кожна європейська компанія, яка продовжує отримувати прибуток у Росії, своїми податками на користь російської держави безпосередньо підтримує військову машину (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна".

На його переконання, Європейський Союз має посилити санкційний режим. "Діяльність європейських компаній на російському ринку має стати для них економічно невигідною", - наголосив депутат.

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