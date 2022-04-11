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The Times

The Times - британська газета. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "The Times".

Британська газета The Times була заснована 1 грудня 1785 року. За межами Великобританії це видання інколи називають The London Times або The Times of London. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року - ЗМІ

Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року - ЗМІ 11.04.2022

За даними британської The Times, Швеція та Фінляндія, можливо, подадуть заявку на вступ до Альянсу вже в червні-липні.
Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times

Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times 07.04.2022

За даними видання, Лондон планує надати Україні патрульні машини Mastiff чи автомобілі на зразок Jackal.
Лондон може спрямувати сотні солдатів до країн Балтії та Польщі - ЗМІ

Лондон може спрямувати сотні солдатів до країн Балтії та Польщі - ЗМІ 21.01.2022

За даними The Times, для стримування РФ Великобританія може надіслати додатковий військовий контингент до Польщі та країн Балтії. Нові сили можуть бути швидко розгорнуті у разі збільшення військ РФ біля їхніх кордонів.
Лондон вимагатиме від технологічних гігантів надання даних фанатів-расистів

Лондон вимагатиме від технологічних гігантів надання даних фанатів-расистів 13.07.2021

Британський уряд має намір домогтися, щоб люди, які розмістили в соцмережах расистські висловлювання на адресу чорних футболістів збірної Англії, відчули наслідки в реальному житті, пише The Times.
The Times: Навального намагалися отруїти ще раз у лікарні Омська

The Times: Навального намагалися отруїти ще раз у лікарні Омська 13.12.2020

Ймовірні агенти спецслужб Росії для другої спроби отруєння Олексія Навального проникли до лікарні Омська, куди привезли політика. Опозиціонера врятував антидот - атропін, пише британське видання The Times.
ЗМІ: Британські спецслужби знайшли джерело Новачка

ЗМІ: Британські спецслужби знайшли джерело "Новачка" 05.04.2018

На думку британських спецслужб, газ "Новачок" випробовувався в секретній російській лабораторії. Вони, однак, не гарантують правильність своїх висновків на сто відсотків, повідомляє газета The Times.
До 20 країн ЄС можуть вислати російських дипломатів - ЗМІ

До 20 країн ЄС можуть вислати російських дипломатів - ЗМІ 24.03.2018

ФРН, Франція, Нідерланди та низка інших країн-членів ЄС готуються приєднатися до заходів Лондона у відповідь на отруєння Скрипаля, повідомляє The Times. Є інформація й про подібні наміри Білого дому.
The Times: Пов'язані з Росією хакери атакували енергомережі Великобританії

The Times: Пов'язані з Росією хакери атакували енергомережі Великобританії 15.07.2017

Кіберзлочинці намагалися вивести з ладу частину систем, які забезпечують електроенергією ряд областей Північної Ірландії, пише британське видання The Times.

Трамп знову "наїхав" на Меркель (16.01.2017) 16.01.2017

За лічені дні до інавгурації обраний президент США назвав "катастрофічною" політику Анґели Меркель щодо біженців, пообіцяв однаково ставитися до канцлерки і до Путіна та назвав НАТО "застарілою" організацією.

The Times: Російських легкоатлетів не допустять до Олімпіади-2016

The Times: Російських легкоатлетів не допустять до Олімпіади-2016 17.05.2016

Легкоатлетів із Росії можуть не допустити до участі в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Чиновники з IAAF схильні подовжити дію дискваліфікації російських спортсменів, повідомляє видання The Times.
Times: Турецькі прикордонники розстрілювали сирійських біженців

Times: Турецькі прикордонники розстрілювали сирійських біженців 31.03.2016

Видання The Times повідомляє про факти вбивства сирійських біженців турецькими прикордонниками. Жертвами на сирійсько-турецькому кордоні стали 16 мігрантів.
ЗМІ: Британські експерти вважають, що бомбу заклали у багажне відділення А321

ЗМІ: Британські експерти вважають, що бомбу заклали у багажне відділення А321 06.11.2015

За інформацією BBC, експерти, які розслідують причини катастрофи А321, "вважають, що вибухівка була закладена в багажне відділення до вильоту".
Прес-секретар Путіна: Росія не погрожувала Заходу ядерним ударом

Прес-секретар Путіна: Росія не погрожувала Заходу ядерним ударом 02.04.2015

Дмитро Пєсков заперечив інформацію The Times про те, що Кремль готовий до силових дій у разі підходу військ НАТО впритул до російських кордонів чи спроб Заходу повернути Крим Україні.
ЗМІ: Путін погрожував НАТО ядерною зброєю

ЗМІ: Путін погрожував НАТО ядерною зброєю 02.04.2015

Британське видання The Times cтверджує, що на таємній зустрічі представників Москви та Вашингтона російська сторона назвала сценарії, за яких може виникнути небезпека ядерної конфронтації.
Анґела Меркель стала Людиною 2014 року за версією The Times

Анґела Меркель стала "Людиною 2014 року" за версією The Times 26.12.2014

У час, коли Східна Європа знову відчуває агресію з боку Росії, Меркель відіграє центральну роль у збереженні стабільності, зазначається на сторінках британського видання The Times.

The Times: глибокі питання міжкультурних конфліктів будуть заховані далеко під ковдру 22.02.2006