Україна не має планів створення атомної бомби - МЗС

Керівництво України не виношує жодних планів з розробки й виробництва будь-якої ядерної зброї, запевнив речник МЗС. Раніше The Times написало про здатність Києва створити атомну бомбу з палива в реакторах АЕС.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України запевнило, що країна не має наміру розробляти ядерну зброю.

"Україна дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ); ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та є повністю прозорою для його моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях", - написав увечері 13 листопада речник МЗС Георгій Тихий у соціальних мережах.

The Times: Україна здатна повернути собі статус ядерної держави

Раніше того дня британське видання The Times написало з посиланням на доповідь, підготовлену для міністерства оборони України, що країна в змозі всього за кілька місяців створити найпростішу атомну бомбу в разі, якщо обраний президент США Дональд Трамп припинить надавати їй військову допомогу.

У публікації вказується, що документ був оприлюднений авторитетним Центром досліджень армії, конверсії та роззброєння. У ньому йдеться, що порушення Росією, яка володіє ядерною зброєю, Будапештського меморандуму "дає формальні підстави для виходу з ДНЯЗ і моральні причини для перегляду вибору щодо відмови від ядерної зброї, зробленого Україною на початку 1994 року".

За оцінкою авторів доповіді, українські фахівці здатні створити ядерний боєзаряд, аналогічний бомбі "Товстун" (Fat Man), яку США скинули на японське місто Нагасакі 1945 року. У документі йдеться, що у воєнний час Україна не має можливості побудувати великі заводи для збагачення урану, тому їй доведеться скористатися плутонієм, видобутим із відпрацьованого палива в реакторах атомних електростанцій.

Вибух атомної бомби в Нагасакі, 1945 рік Фото: dpa

"Україна, як і раніше, контролює дев'ять наявних реакторів і має значний ядерний досвід, попри те, що 1996 року відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі", - нагадує The Times. "Вагу реакторного плутонію, наявного в України, можна оцінити в сім тонн. Для створення значного арсеналу ядерної зброї знадобиться значно менше матеріалу. Цієї кількості матеріалу достатньо для сотень боєголовок із тактичною потужністю в кілька кілотонн", - наводить видання витяги з доповіді.

За розрахунками її авторів, потужність створеної таким способом бомби відповідала б одній десятій потужності "Товстуна". Цього вистачило б для знищення російської авіабази або місця концентрації військ.

Зеленський уже заперечував плани створення ядерної зброї

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у спілкуванні з на той час кандидатом у президенти США (нині вже обраним на цю посаду) Дональдом Трампом указав на необхідність вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову від ядерного арсеналу. "У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя - і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Крім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів", - сказав тоді Зеленський.

Водночас тоді ж він запевнив, що Україна не має планів створювати ядерну зброю. "Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємось створити ядерну зброю", - зазначив він, відповідаючи на запитання журналіста.

Зеленський зауважив, що тези, пов'язані з ядерною зброєю, лунали виключно в контексті того, що Україна не отримала реальних гарантій безпеки від країн-підписантів Будапештського меморандуму, хоча сама виконала домовленості й ліквідувала свій ядерний арсенал.

"У нас альтернативи немає, крім НАТО, це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю, будь ласка, не перекручуйте меседжі", - сказав він.