Верховна Рада зробила крок до легалізації медичного канабісу

"Це був наш спільний тест на гуманність, і ми його успішно склали", - зазначило у Telegram міністерство охорони здоров'я України після ухвалення парламентом у першому читанні законопроєкту про спрощення доступу до ліків на основі медичного канабісу. У четвер, 13 липня, Верховна Рада 268 голосами "за" зробила перший крок до легалізації медичного канабісу урядовим законопроєктом "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих внаслідок війни".

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Згідно з ухваленим документом, обіг сортів рослин роду коноплі для медичних цілей, продуктів їх переробки та вироблених із них лікарських засобів допускається у науковій та науково-технічній діяльності, а також у медичній практиці. Законопроєкт передбачає, що продавати ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, можна буде в аптеках усіх форм власності за наявності ліцензії, а купівля таких засобів буде можливою виключно за електронним рецептом лікаря.

Як зазначила після голосування законопроєкту народна депутатка від фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, завданням препаратів на основі канабісу є зменшення болю, спазмів та судом м'язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. "Вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу; та допомагають полегшити страждання важкохворих та паліативним хворих, у тому числі онкологічним та пацієнтам з ВІЛ", - написала вона у Facebook.

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Водночас представниця опозиції Ірина Геращенко наголосила, що її фракція партії "Європейська солідарність" подасть поправки і доопрацює законопроєкт до другого читання. "Цей законопроєкт не так про медицину, як про промислове вирощування канабісу і корупційні схеми урядом щодо дозволів та освоєння величезних фінансових потоків", - зазначила вона в дописі у Telegram і додала, що законопроєкт підтримала.