  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Здоров'яУкраїна

Верховна Рада зробила крок до легалізації медичного канабісу

Олена Перепадя
2 год. тому

Парламент України ухвалив у першому читанні законопроєкт, що регулює доступ до медичного канабісу пацієнтам з онкологією та ПТСР, отриманим внаслідок війни.

https://p.dw.com/p/4TpP8
Конопляна олія
Конопляна оліяФото: Ivan Stajkovic/ Zoonar/picture alliance

"Це був наш спільний тест на гуманність, і ми його успішно склали", - зазначило у Telegram міністерство охорони здоров'я України після ухвалення парламентом у першому читанні законопроєкту про спрощення доступу до ліків на основі медичного канабісу. У четвер, 13 липня, Верховна Рада 268 голосами "за" зробила перший крок до легалізації медичного канабісу урядовим законопроєктом "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих внаслідок війни".  

Читайте також: Друге літо без конопель: чому в Україні досі буксує легалізація медичного канабісу

Згідно з ухваленим документом, обіг сортів рослин роду коноплі для медичних цілей, продуктів їх переробки та вироблених із них лікарських засобів допускається у науковій та науково-технічній діяльності, а також у медичній практиці. Законопроєкт передбачає, що продавати ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, можна буде в аптеках усіх форм власності за наявності ліцензії, а купівля таких засобів буде можливою виключно за електронним рецептом лікаря.

Як зазначила після голосування законопроєкту народна депутатка від фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, завданням препаратів на основі  канабісу є зменшення болю, спазмів та судом м'язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. "Вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу; та допомагають полегшити страждання важкохворих та паліативним хворих, у тому числі онкологічним та пацієнтам з ВІЛ", - написала вона у Facebook.

Читайте також: Невидимі поранення. Психологічна реабілітація військових

Водночас представниця опозиції Ірина Геращенко наголосила, що її фракція партії "Європейська солідарність" подасть поправки і доопрацює законопроєкт до другого читання. "Цей законопроєкт не так про медицину, як про промислове вирощування канабісу і корупційні схеми урядом щодо дозволів та освоєння величезних фінансових потоків", - зазначила вона в дописі у Telegram і  додала, що законопроєкт підтримала.  

"Невидимі" поранення війни українських військових

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Плантація з вирощування медичного канабісу компанії Aphria у Німеччині

Канабіс: відтепер і "Made in Germany"

Канабіс: відтепер і "Made in Germany"

Вперше у Німеччині бізнес отримав змогу вирощувати в країні канабіс та продавати продукти з нього у аптеках. Найближчими роками з цією метою планують виростити тонни конопель.
Економіка14 липня 2021 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Касетна бомба

Україна уже отримала від США касетні боєприпаси - CNN

Конфлікти16 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Вода стоїть у херсонських подвір'ях і за місяць після повені

Уривки з Чайковського: як відновлюється Херсон після повені

Уривки з Чайковського: як відновлюється Херсон після повені

Катастрофи7 год. тому
external

"Мавки проти орків": як працюють партизанки в окупації

"Мавки проти орків": як працюють партизанки в окупації

Суспільство8 год. тому04:28 хв.
Компресорна станція "Боярка" у Київській області

Український транзит: "Газпром" проти "Нафтогазу" та Австрії

Український транзит: "Газпром" проти "Нафтогазу" та Австрії

Торгівля19 хв. тому
Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Європарламент про Україну: ЄС зробить те, що не зробила НАТО

Європарламент про Україну: ЄС зробить те, що не зробила НАТО

Політика3 год. тому
Президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі

Як в Україні сприйняли результати саміту НАТО у Вільнюсі

Як в Україні сприйняли результати саміту НАТО у Вільнюсі

Політика4 год. тому
Прапори України та НАТО

Саміт НАТО: "Амазон" - Україні, лавровий вінок - Байдену?

Саміт НАТО: "Амазон" - Україні, лавровий вінок - Байдену?

Політика9 год. тому
На головну сторінку