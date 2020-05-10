 Tesla стала найдорожчим автовиборником світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2020

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Новини

Tesla стала найдорожчим автовиборником світу

Капіталізація виробника електрокарів Tesla досягла 210 мільярдів доларів США. Компанія вперше випередила за вартістю японську Toyota.

Голова правління Tesla Ілон Маск

Голова правління Tesla Ілон Маск

Компанія Tesla, головою правління та найбільшим акціонером якої є підприємець Ілон Маск,  випередила за капіталізацією японську Toyota і стала найдорожчим автовиробником світу. Вартість акцій виробника електромобілів під час торгів у середу, 1 липня, зросла на п'ять відсотків та перевищила 1135 доларів США. Таким чином, ринкова капіталізація компанії сягнула 210 мільярдів доларів, повідомила агенція Reuters. Згодом вартість акцій Tesla дещо знизилася.

Капіталізація попереднього лідера серед автовиробників - Toyota - становить близько 201 мільярда доларів. Німецькі конкуренти BMW, Daimler та Volkswagen разом коштують 112 мільярдів доларів.

Минулого року Tesla продала 370 тисяч автомобілів, тоді як Toyota - понад 10 мільйонів, а Volkswagen - майже 11 мільйонів. Попри викликану коронавірусом кризу Tesla планує продати цього року 500 тисяч авто.

Сам Ілон Маск раніше був незадоволений вартістю акцій Tesla. "Вартість акцій Tesla занадто висока", - написав він у Twitter в травні, коли акції коштували 755 доларів. 

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