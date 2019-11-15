 Tesla представила свій перший електричний пікап | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2019

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Новини

Tesla представила свій перший електричний пікап

Компанія Tesla представила свій перший електричний пікап з футуристичним дизайном та броньованим склом. Утім, під час презентації воно розбилося. Стартова ціна пікапу складає 39 900 доларів.

Перший електричний пікап від Tesla - Cybertruck

Перший електричний пікап від Tesla - Cybertruck

Керівник виробника електромобілів Tesla Ілон Маск у четвер, 21 листопада представив у Лос-Анджелесі перший електричний пікап компанії сірого кольору з футуристичним дизайном Cybertruck.

Гострий геометричний корпус електромобіля виготовлений із нержавіючої сталі. Авто має масивні шини та вікна з броньового скла. За словами Маска, пікап за перші три секунди зможе розігнатися від нуля до сотні кілометрів за годину.

Глава Tesla розповів, що на дизайн пікапу надихнула спортивна автівка Lotus Esprit, яка могла перетворитися у підводний човен у фільмі про шпигуна Джеймса Бонда 1970-х років "Шпигун, який мене любив".

Глава компанії Tesla Ілон Маск під час презентації першого пікапу у Лос-Анджелесі

Глава компанії Tesla Ілон Маск під час презентації першого пікапу у Лос-Анджелесі

Під час презентації Маск запевняв, що нову вантажівку не можна подряпати чи залишити на ній ум'ятини. Втім, після удару удару металевою кулькою під час презентації броньоване скло таки тріснуло.

Стартова ціна нового пікапу Tesla складає 39 900 доларів. Інші моделі коштуватимуть 49 900 і 69 900 доларів. Очікується, що виробництво автівок розпочнеться наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, що раніше в листопаді Маск заявив про наміри побудувати в Німеччині завод з виробництва електромобілів

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